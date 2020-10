Die deutschen U21 -Fußballer treten nach einem positiven Coronatest in der Mannschaft am Freitag (09.10.2020) zum EM -Qualifikationsspiel in Moldau an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Morgen bekannt. Eine weitere Testung am Donnerstagvormittag brachte mit Ausnahme des bereits positiv getesteten Spielers nur negative Ergebnisse. Den Namen des Betroffenen nannte der DFB nicht, laut Medienberichten soll es sich um Verteidiger Stephan Ambrosius des Zweitligisten Hamburger SV handeln.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz macht sich in Absprache mit den zuständigen Behörden am Freitag und damit später als geplant nach Moldau auf. Die Rückreise soll direkt im Anschluss an das Spiel erfolgen. Als Vorsichtsmaßnahme reisen Teile des U21-Kaders und -Funktionsteams nicht mit.

Spieler wurde isoliert

Nach Absprache mit den zuständigen Behörden wurden der am Mittwoch (07.10.2020) positiv getestete Spieler sowie dessen Kontaktpersonen bereits vom Rest des Teams in ihren Zimmern des Mannschaftshotels Herzogspark in Herzogenaurach isoliert. Alle anderen Teammitglieder wurden am Mittwoch negativ auf COVID-19 getestet, am Donnerstagmorgen wurde ein weiterer Abstrich genommen.

"Dem Spieler geht es soweit gut" , sagte Trainer Stefan Kuntz: "Seine beiden vorherigen Tests aus den vergangenen vier Tagen waren negativ, weshalb das Ergebnis für uns alle überraschend kam. Ich habe bereits vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mich nirgendwo sicherer fühle als bei den DFB-Maßnahmen. Eine einhundertprozentige Sicherheit kann aber trotz allen Vorkehrungen nicht gewährleistet werden."

sid/dpa | Stand: 09.10.2020, 08:51