Müller: "Große Lust, um den Titel zu kämpfen!"

"Ich schaue zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate und konzentriere mich natürlich voll auf die Leistungen hier beim FC Bayern. Was danach kommt, dafür bin ich sicherlich offen" , sagte der Angreifer des FC Bayern München am späten Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Er bekräftigte dort, was er zuvor schon nach dem 4:2 gegen Borussia Dortmund bei "Sky" gesagt hatte, und betonte seine "große Lust, um den Titel zu kämpfen, wenn ich darf" .

Unterstützung erfährt Müller natürlich aus dem breiten Lager des FC Bayern und ehemaliger Kollegen bei der Nationalmannschaft. Leon Goretzka meinte nach dem Dortmund-Spiel: "Natürlich möchte ich mit Thomas immer auf Titeljagd gehen. In schwierigen Situation geht er voran, er gibt uns den Glauben, Spiele zu drehen, und das ist natürlich sehr wertvoll für uns."

Entwicklung spricht gegen Löws Hauruck-Reform

Bayern-Trainer Hansi Flick antwortete auf die Müller-Frage ebenfalls indirekt, aber deutlich: "Wenn etwas gegen Müller sprechen würde, würde er bei uns nicht so spielen." Und Toni Kroos, der gemeinsam mit Müller 2014 Weltmeister wurde, sagte jüngst über Löws Reformpläne: "Ich glaube, dass man am Ende auch ein bisschen vorausschauend planen muss. Ob der Plan vom Trainer, wie er es damals wollte, bis heute so aufgegangen ist, stelle ich jetzt einmal infrage."

Für Löw ist diese Entwicklung sicher nicht optimal, untergräbt sie doch im Grunde seine Souveränität und Unantastbarkeit. Als er nach der enttäuschenden WM 2018 Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng gleich im Dreierpack aussortierte, war die Wut bei deren Klub in München groß. Damals konnte der Bundestrainer die reflexartigen Angriffe der Bayern aber mit dem Hinweis auf die langfristige Weiterentwicklung seiner Mannschaft abwehren.

Löw: "Größtmöglicher Erfolg ist das Ziel"