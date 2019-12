Für bessere Stimmung - Stehplätze bei Länderspielen

Noch am Donnerstag (05.12.19) will der Deutsche Fußball-Bund bekanntgeben, gegen welche beiden Gegner die Nationalmannschaft Ende März 2020 antreten wird. Bundestrainer Joachim Löw sagte schon nach dem letzten Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft im November, dass einer der Gegner Spanien sein wird. Vermutlich wird diese Partie in Madrid ausgetragen werden.

Für den zweiten Test war Portugal ein möglicher Gegner. Der Europameister von 2016 wurde aber von der Liste gestrichen werden, da er für die Euro 2020 in dieselbe Gruppe wie die Auswahl des DFB gelost wurde. Es wird nun einen anderen Gegner in dem Heimspiel geben. Für die Partie sollen erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder Stehplatzkarten verkauft werden. Die Sport-Bild hatte am Mittwoch (04.12.19) darüber berichtet, nach Informationen der Sportschau wird es auch so kommen. DFB-Präsident Fritz Keller habe sich bei der Spitze des europäischen Verbandes UEFA für Stehplätze stark gemacht, um die zuletzt maue Stimmung bei Länderspielen zu verbessern.

Bei Pflichtspielen weiterhin Verbot

Bei den Qualifkationsspielen gegen Weißrussland in Mönchengladbach und gegen Nordirland in Frankfurt waren Blaskapellen vom DFB engagiert worden und hatten in den Stadien gespielt. Ob dies auch künftig gemacht werden soll, ist offen.

Bei Pflichtspielen in der Nations League und in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 wird es weiterhin ein Stehplatzverbot geben, das die UEFA 1998 beschloss.

Die beiden Länderspiele im März in Spanien und gegen den noch zu benennenden Gegner werden die letzten sein, bevor Löw seinen vorläufigen Kader für das paneuropäische Turnier bekanntgibt. In der direkten Vorbereitung während und/oder nach dem Trainingslager im österreichischen Seefeld wird es noch zwei weitere Testspiele geben. Eines davon, so sickerte durch, wird ein Duell mit der Schweiz in Basel sein.

bar | Stand: 05.12.2019, 12:19