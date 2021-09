In der 35. Minute hatte Flick offenbar vorerst genug. Er winkte kurz in Richtung Tribüne, dann setzten sich die Ersatzspieler Marco Reus, Serge Gnabry und Leon Goretzka in Bewegung und starteten ihr Aufwärmprogramm an der Seitenlinie.

Gosens trifft den Pfosten

In den 34 Minuten vorher hatten die Deutschen das Kunststück fertiggebracht, gegen den Außenseiter aus Liechtenstein, dessen Spieler teilweise in der vierten Schweizer Liga aktiv sind, kein Tor zu erzielen.