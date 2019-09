Deutschland hat in der EM-Qualifkation am Montag (09.09.2019) 2:0 (0:0) in Nordirland gewonnen und damit die Tabellenführung in der Gruppe C übernommen. In Belfast brachte Deutschlands Linksverteidiger Marcel Halstenberg (48. Minute) in Führung, in der Nachspielzeit traf Serge Gnabry zum Endstand (90.+2).

Bundestrainer Joachim Löw hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:4 (1:0) gegen die Niederlande auf zwei Positionen verändert. Für Jonathan Tah und den verletzten Nico Schulz rückten gegen Nordirland Julian Brandt und Halstenberg ins Team. Taktisch hatte sich Löw für die Rückkehr zu einer Viererabwehrkette entschieden, um die zuletzt wacklige Defensive zu stabilisieren. Doch dieser Plan ging zunächst nicht auf.