Beim 3:2 (0:2) in Amsterdam zeigte die neue DFB-Generation die ganze Palette ihrer Schaffenskraft: Von schnellem und zielgerichtetem Offensivspiel mit wunderbaren Abschlüssen bis hin zu hanebüchenen Ballverlusten im Mittelfeld und katastrophalen Stellungsfehlern in der Abwehr war alles dabei. Am Ende ging der knappe Sieg aber in Ordnung und bildete das Gegenstück zum 1:1 im Testspiel vom vergangenen Mittwoch (20.03.19) gegen Serbien: Diesmal war die erste Hälfte brillant und die zweite lange Zeit miserabel - aber dann mit dem entscheidenden Knalleffekt in der 90. Minute.

Startelf ohne Reus

In seiner Aufstellung hatte Löw, der wie erwartet mit einer Dreierkette in der Abwehr begann, eine große Überraschung eingebaut. Der formstarke Dortmund-Kapitän Marco Reus saß nur auf der Bank, stattdessen spielte mit Leon Goretzka ein defensiver ausgerichteterer Mann im zentralen Mittelfeld. Löw begründete seine Maßnahme vor der Partie so: "Marco hat ein wenig Probleme im Oberschenkel, deshalb war uns ein Startelfeinsatz zu riskant. Leon hat stark trainiert und das Ausgleichstor gegen Serbien geschossen."

Gegenüber dem Serbien-Spiel begannen die Deutschen diesmal deutlich aggressiver und engagierter. Die Niederländer wirkten regelrecht geschockt vom forschen Start der Gäste und ließen sich zunächst komplett in die Defensive drängen.

Führung durch Sané

Als sie sich gerade etwas befreit und erste eigene Akzente nach vorn gesetzt hatten, schlug die DFB-Elf zu: Der Hoffenheimer Nico Schulz startete auf der linken Außenbahn durch, setzte mit einem präzisen Zuspiel in die Mitte Leroy Sané in Szene, der von einem Ausrutscher seines Gegenspielers Matthijs de Ligt profitierte und ebenso hart wie platziert zum 1:0 abschloss.

Erst in der 25. Minute wurde auch Oranje richtig gefährlich, als die rechte deutsche Abwehrseite einmal komplett verwaist war: Quincy Promes brachte Ryan Babel in Stellung, der aber am überragend reagierenden Manuel Neuer scheiterte. Und Neuer, der zuletzt vielfach schon als Auslaufmodell bezeichnet wurde, setzte zwei Minuten später noch einen drauf: Nach einem Stellungsfehler von Thilo Kehrer kam erneut Babel aus sieben Metern völlig frei zum Volley-Abschluss - doch ein Blitzreflex des Kapitäns verhinderte den sicheren Ausgleich.

Traumtor von Gnabry

Neuers Paraden waren die Basis für den nächsten Knalleffekt der Deutschen - und der hatte das Zeug zum Tor des Monats. Nach einem langen Pass von Antonio Rüdiger zog Serge Gnabry den Abwehrspielern der Niederländer davon, hielt auch Superstar Virgil van Dijk geschickt auf Distanz - und zirkelte den Ball aus 22 Metern in den rechten Winkel.

Das schüttelte die Gastgeber richtig durch, auf den Rängen übernahmen die DFB-Anhänger ebenfalls klar die Vorherrschaft ( "Auswärtssieg! Auswärtssieg!" ) und bei einem Kopfball von Kehrer (39.) und einem Flachschuss von Sané (40.) musste Jasper Cillessen im Oranje-Tor gleich zweimal das 0:3 verhindern.

Koeman spiegelt das Löw-System

In der Halbzeit reagierte Bondscoach Ronald Koeman, nahm den gefährlichen, aber glücklosen Babel aus der Partie und stellte für niederländische Verhältnisse geradezu revolutionär auf Dreierkette um - und spiegelte damit das System der DFB-Elf. Das zahlte sich sofort aus. Nachdem Joshua Kimmich und Schulz hinten schlecht klärten, schlug Memphis Depay eine scharfe Flanke, die der aufgerückte de Ligt über Rüdiger und an Neuer vorbei ins lange Eck einköpfte: 1:2 (48.).

Sofort brach allgemeine Verunsicherung aus. Nach vorne ging so gut wie gar nichts mehr, und als in der 63. Minute die komplette Dreierkette mit Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter den Ball nicht wegbekam, war Neuer erneut geschlagen: Depay schob den Ball von der Strafraumgrenze zum 2:2 flach ins linke Eck.

Schulz mit dem späten Siegtor

Bis in die Schlussphase konnte sich das DFB-Team kaum noch einmal aus der Umklammerung befreien - doch mit der späten Einwechslung von Reus in der 88. Minute kam nochmal Schwung ins deutsche Spiel. Und Reus leitete tatsächlich noch das Siegtor ein: Mit einem Klasse-Solo über links zog er die niederländische Abwehr auseinander, bediente im Zentrum Schulz, der vom Elfmeterpunkt flach zum 3:2 vollendete.

Gnabry freute sich nach der Partie: "Die erste Halbzeit war sensationell, wir haben bis zum Schluss durchgehalten und verdient das Tor gemacht. Das gibt uns einen enormen Push. " Auch der starke Neuer war zufrieden: "Nach dem 2:2 war es echt schwierig, aber wir haben den Mut nicht verloren und alles versucht und zum Glück noch das Siegtor erzielt. Das ist ganz viel wert."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 22.50 Uhr, Sonntag, 24.03.19

Stand: 24.03.2019, 22:15