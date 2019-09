Serge Gnabry brachte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Freitag (06.09.2019) vor 51.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion früh in Führung (8. Minute). Frenkie de Jong (59.) und ein Eigentor von Jonathan Tah (66.) drehten dann die Begegnung zugunsten der Gäste. Ein von Toni Kroos verwandelter Handelfmeter brachte das DFB-Team zurück in die hin- und herwogende Partie (73.). Allerdings nur für sechs Minuten - dann traf Donyell Malen zur erneuten Gästeführung und Georginio Wijnaldum setzte dann den Schlusspunkt zum 4:2 (90.+1).

Erste Niederlage in EM-Qualifikation

Es war die erste Niederlage der DFB-Auswahl auf dem Weg zur EM 2020. In der Gruppe C steht das DFB-Team nun mit neun Punkten aus vier Spielen da und sollte am kommenden Montag gegen die noch verlustpunktfreien Nordiren dreifach punkten, um in der EM-Qualifikation nicht in die Bredouille zu kommen.

Löw zeigte sich nach der Partie nicht nur vom Ergebnis ernüchtert: "Zunächst bin ich auch enttäuscht, weil wir unter unseren technischen Möglichkeiten gespielt haben. Holland war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wir haben verdient verloren. Obwohl wir 1:0 in Führung waren, hatte man nie das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle haben." Torschütze Gnabry kritisierte die Fehlerquote seines Teams: "Wir kriegen die Gegentore viel zu leichtfertig, schenken das 2:3 einfach so her. Das darf uns einfach nicht passieren. Wir waren gut im Spiel bis zum 2:3, da kann dann so ein Spiel auch mal kippen."

Keine Überraschungen in der Startaufstellung

Knapp ein halbes Jahr nach dem 3:2-Erfolg in Amsterdam überzeugte Löws Auswahl zwar lange mit großer Geschlossenheit und taktischer Disziplin. Der Aufwärtstrend beim Neuaufbau nach dem WM-Desaster konnte aber letztlich nicht bestätigt werden. Erstmals in der laufenden Qualifikation und erstmals seit Oktober 2015 ging nach 14 Siegen wieder ein Spiel in einer Ausscheidungsrunde für ein großes Turnier verloren.

Bei der Startaufstellung für den prestigeträchtigen Klassiker hatte Löw auf Überraschungen verzichtet. Timo Werner nahm den Platz des verletzten Leroy Sané ein. Vor Manuel Neuer im deutschen Tor agierte wie erwartet eine Dreierkette mit Abwehrchef Niklas Süle, Matthias Ginter und Tah. Auf den Außen kamen Lukas Klostermann und Nico Schulz zum Einsatz, im Mittelfeld bildeten Joshua Kimmich und Kroos die Schaltzentrale. Im Dreier-Angriff spielten Marco Reus und Gnabry neben Werner.