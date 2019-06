Auch den zweiten Treffer der deutschen Nationalmannschaft leitete der überragende Gündogan ein. Sein sehenswerter Heber in den Strafraum landete vor den Füßen von Leroy Sané, der Gnabry bediente. Gnabry hatte dann keine Mühe mehr, Sergei Lepmets im Tor der Esten zu überwinden (17.). Das 3:0 fiel kurz darauf, als Joshua Kimmich genau zu Goretzka flankte und der per Kopf traf (20.).

Und in diesem Tempo ging es weiter: In der 25. Minute kreuzte Goretzka im Strafraum der Esten den Laufweg von Joonas Tamm und ging zu Boden, Schiedsrichter Ali Palabıyık entschied auf Strafstoß. Gündogan trat an und verwandelte cool - 4:0 (26.). Nur fünf Minuten später hätte Reus beinahe den fünften Treffer erzielt, doch seinen Schuss aus 17 Metern lenkte Lepmets mit den Fingerspitzen noch an die Latte. In der 37. Minute kam es erneut zum Duell zwischen Deutschlands Angreifer und Lepmets - und diesmal war Estlands Torhüter chancenlos: Aus 20 Metern schlenzte Reus einen Freistoß rechts oben ins Eck.

Zenjov prüft Neuer

In der zweiten Hälfte agierte Deutschland zunächst nicht mehr ganz so zielstrebig. Es war dann Goretzka, der mit einem Fehlpass die erste richtig gute Chance der Esten einleitete. Sergei Zenjov profitierte davon und kam zum Abschluss, zielte jedoch rechts am Pfosten vorbei (48.). Acht Minuten später durfte Zenjov noch einmal schießen, doch Manuel Neuer hatte mit diesem Versuch keine Probleme. Es sollte gleichzeitig die letzte nennenswerte Offensivaktion der Gäste bleiben.

Nach gut einer Stunde schienen sich die deutschen Spieler an die erste Halbzeit zu erinnern, jedenfalls hatte das, was Reus, Gnabry und Co. zeigten, fortan wieder Ähnlichkeit mit den sehenswerten Spielzügen der ersten Halbzeit. Es lief die 62. Minute, als Gnabry zum zweiten Mal an diesem Abend jubeln durfte. Vorausgegangen war eine schöne Kombination über die Joker Julian Draxler und Marcel Halstenberg.

Erst Werner, dann auch Sané

Für den siebten Treffer des Spiels sorgte dann der eingewechselte Werner. Nach toller Vorlage von Draxler überlupfte Werner Estlands Torhüter Lepmets (79.). Der Schlusspunkt war das allerdings noch nicht: In der 88. Minute schlenzte Sané den Ball aus elf Metern ins lange Eck zum 8:0-Endstand.