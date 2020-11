Die deutsche Mannschaft brauchte etwas Zeit, kam dann aber in Fahrt und zum Ausgleich. Leon Goretzka eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte Leroy Sané frei, der flach ins linke Eck traf (23.). Timo Werner traf dann in Leipzig an alter Wirkungsstätte zur Führung: Robin Koch hatte rechts Goretzka angespielt, der den Ball nach innen flankte, wo Werner per Kopf freistehend vollendete (33.).

Werner erhöht, Ukraine mit Pech

Die Deutsche Nationalmannschaft jubelt gegen die Ukraine

Nach der Pause erhöhte Deutschland durch ein weiteres Tor von Werner.

Ilkay Gündogan spielte Matthias Ginter rechts frei - dessen Zuspiel nutzte Werner zum 3:1 (64.).

Die Ukraine blieb allerdings gefährlich und hatte mächtig Pech. In der 52., 76. und 83. rettete der Pfosten jeweils für den geschlagenen deutschen Torwart Manuel Neuer.

Finalturnier entweder in Italien, Niederlande oder Polen

Um die Ausrichtung des Finalturniers, das wegen der Coronavirus-Pandemie aus dem Mai in den Oktober verlegt wurde, haben sich Italien, Niederlande und Polen beworben. Da alle drei in der Gruppe 1 der Liga A spielen, wird der Gruppensieger Gastgeber des Finalturniers sein. Die Halbfinalspiele des Finalturniers mit den vier Gruppensiegern der Liga A sollen am 6. und 7. Oktober 2021 stattfinden, das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz am 10. Oktober.

Durch den Sieg gegen die Ukraine steht außerdem fest, dass Deutschland auch in der Nations League 2022/23 in der Liga A spielen wird, ein Abstieg in Liga B ist ausgeschlossen. Außerdem ist für die deutsche Mannschaft Lostopf 1 in der Auslosung der WM-Qualifikation sicher. Dadurch geht das Team einigen schweren Gegnern aus dem Weg.