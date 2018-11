Russland im zweiten Durchgang mit neuer Taktik - DFB-Elf ratlos

Eine solche hätte nach der Pause dann auch beinahe zum Anschlusstreffer geführt. Nach einem Ballverlust von Joshua Kimmich kam Ionow aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, schoss aber rechts unten am Tor vorbei (49.).

Die Russen kamen jedenfalls verbessert in den zweiten Durchgang und hatten auch taktisch auf eine Fünferkette umgestellt, was der DFB-Auswahl sichtlich Probleme bereitete. Auch bei Kimmichs unglücklicher Kopfballverlängerung aufs eigene Tor hätte ein Treffer fallen können, doch Jonas Hector klärte auf der Linie (56.).

Wechselflut nimmt das Tempo aus der Partie

Löw wechselte nun munter durch. Der Spielfluss, der ohnehin seit dem Seitenwechsel verloren gegangen war, kam dadurch nicht wieder zurück. Dass auch Löws Gegenüber Stanislaw Tschertschessow munter austauschte, ließ den Testspielcharakter noch einmal deutlich werden. Es war nun eine sehr ereignisarme Partie - unrühmliches "Highlight" war eine völlig unnötige Grätsche von Aleksandr Erokhin, die dafür sorgte, dass Hector verletzt vom Feld gebracht werden musste (65.).

Echte Großchancen gab es nicht mehr. Der eingewechselte Thomas Müller verpasste eine Hereingabe nur knapp (78.), nach einem etwas riskanten Ausflug von Manuel Neuer brachte Anton Miranchuk den Ball nicht auf das verwaiste deutsche Tor (82.) und Julian Brandts abgefälschter Schuss strich am russischen Gehäuse vorbei (88.). Auch in der Nachspielzeit fiel kein Treffer mehr, weil Brandt nicht eigensinnig genug war und sich gegen einen Abschluss, dafür für den Querpass entschied (90.+3).

Luft nach oben, Niederlande vor der Brust

Der Sieg der DFB-Elf war am Ende angesichts der großen Überlegenheit im ersten Durchgang natürlich verdient, die zweite Halbzeit offenbarte aber, dass Löw und sein junges Team durchaus noch etwas Wegstrecke vor sich haben.

"Ich bin sehr zufrieden. Die erste Halbzeit war ein Top-Spiel von uns. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen zu passsiv in den Zweikämpfen, da hätten wir eine Schippe drauflegen können" , meinte Gnabry. Neuer bezifferte den Stellenwert des Sieges als "sehr groß" und verwies direkt auf den kommenden Montag (19.11.2018).

Dann spielt Deutschland in der Nations League gegen die Niederlande - je nach Ergebnis zwischen den Niederländern und Frankreich am Freitag (16.11.2018) ist es dann die letzte Chance auf den Klassenerhalt in der A-Gruppe.

Stand: 15.11.2018, 22:36