Die Hoffnung der Liechtensteiner, am Donnerstagabend (11.11.21) in Wolfsburg ein ähnlich ehrenhaftes Resultat wie beim 0:2 im Hinspiel beim Amtsantritt von Hansi Flick zu erzielen, hatte sich ziemlich zügig erledigt - am Ende hieß es vor den Augen von Joachim Löw, der vor dem Anpfiff im Stadion verabschiedet wurde, 9:0 (4:0) für die DFB-Elf.

Die Szene, die das Debakel einleitete, tat allerdings bei jeder Zeitlupe mehr weh: Abwehrspieler Jens Hofer wollte im eigenen Strafraum wohl einen hohen Ball klärren, trat dabei aber mit den ausgestreckten Stollen in den Halsbereich von Leon Goretzka: Zu Rot und Elfmeter von Schiedsrichterin Ivana Martinčić gab es keine Alternative.