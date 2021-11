Kurz vor der Pause rückte dann das Schiedsrichterteam in den Vordergrund: Nach einem Foul von Taron Voskanyan an Neuhaus ließ Schiedsrichter Francois Letexier zuerst weiterspielen, nach dem Eingreifen seines Videoassistenten entschied der junge Franzose zu Recht auf Elfmeter: Ilkay Gündogan verwandelte wie schon gegen Liechtenstein scharf und platziert rechts unten.

Armenien in der zweiten Hälfte mutiger

Nach der Pause verhalf Armeniens Keeper Stanislav Buchnev Gündogan zum zweiten Treffer, als der bei einem Fernschuss des bei Manchester City spielenden Mittelfeldstrategen unglücklich am Ball vorbeigriff.

Auf den armenischen Anschlusstreffer per Foulelfmeter durch Mchitarjan (Neuhaus hatte Terterjan gefoult) reagierte Deutschland mit wieder konzentrierterem Gegenpressing: Hofmann tauchte frei vor dem Tor der Gastgeber auf und erhöhte souverän und platziert auf 4:1.

Nach dem Wechsel von drei Spielern hielt das deutsche Team das Tempo weiterhin hoch, die großen Torchancen blieben allerdings aus, Florian Neuhaus und Maximilian Arnold scheiterten jeweils mit Fernschüssen an Keeper Buchnev.

Gruppenauslosung am 16. Dezember

Nach der so souverän zu Ende gespielten WM-Qualifikation (sieben Siege in den ersten sieben Spielen unter Trainer Flick) geht es so für die Nationalmannschaft weiter: Nach der Gruppenauslosung für die Endrunde in Katar will DFB-Direktor Oliver Bierhoff die hochkarätigen Gegner für zwei Spiele im Frühjahr 2022 bekannt geben. Die Weltmeisterschaft beginnt am 21. November.

Jo Herold | Stand: 14.11.2021, 20:13