Nach dem 4:2 gegen die Holländer setzte sich die Türkei am Samstag (27.03.2021) mit 3:0 (2:0) auch gegen Norwegen durch und verdrängte die Skandinavier von der Spitze der Quali-Gruppe G. In Malaga trafen für die Türken Ozan Tufan (4., 59. Minute) und Caglar Söyüncü (28.).

Die Bundesligastürmer Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Alexander Sörloth (RB Leipzig) gingen leer aus. Norwegens Trainer Ståle Solbakken musste Hertha-Keeper Rune Jarstein zur Halbzeit auswechseln.

Glanzloser Sieg der Niederländer

Drei Tage nach dem Fehlstart gegen die Türkei holte sich die niederländische Mannschaft den ersten Sieg ohne zu glänzen. Das Team von Bondscoach Frank de Boer spielte drückend überlegen, mehr als ein 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen Außenseiter Lettland sprang aber nicht heraus.

Die Treffer für "Oranje" erzielten Steven Berghuis (32. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Luuk de Jong (69.). Als erste Schiedsrichterin überhaupt leitete die Französin Stéphanie Frappart in Amsterdam ein WM-Qualifikationsspiel der Männer.

Kroatien mit viel Mühe gegen Zypern

Vizeweltmeister Kroatien hat sich nach der überraschenden 0:1-Pleite zum Start der Quali-Spiele gegen Slowenien ebenfalls mit einem mühsamen Sieg zurückgemeldet. Das Team um den Wolfsburger Josip Brekalo bezwang Zypern mit 1:0 (1:0).

Tabellenführer in der Gruppe H ist Russland, das Sloweniens Erfolgsserie stoppte. Nach neun Spielen ohne Niederlage unterlagen die Slowenen in Sotschi 1:2 (1:2). Auch die Serie von Torhüter Jan Oblak ohne Gegentor endete nach 664 Minuten. Artjom Dsjuba brachte die Russen in der 26. Minute in Führung und erhöhte neun Minuten später. Josip Ilicic gelang nur noch der Anschlusstreffer (36.). Für die Kroaten traf Mario Pasalic (40.).

sid/dpa | Stand: 27.03.2021, 20:36