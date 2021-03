WM-Quali: Dritter Sieg für Italien und England

Gruppe B - Spanien erstmals souverän

Die Spanier gewannen am Mittwochabend in Sevilla gegen das Kosovo mit 3:1 (2:0). Es war der bisher deutlichste Erfolg für die Auswahl mit RB-Leipzig-Profi Dani Olmo nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Griechenland und dem glücklichen 2:1 in Georgien.

Ein Doppelschlag von Olmo (34. Minute) - gegen die Georgier der Matchwinner - und Ferran Torres (36.) brachte den Weltmeister von 2010 auf Kurs. Nach dem überraschenden Anschlusstreffer für die Gäste durch Besar Halimi (70.) machte Gerard Moreno alles klar (75.).

Gruppe C - Italien mit dem dritten 2:0

Italien hat einen lupenreinen Start in die WM-Qualifikation hingelegt. Nach zwei 2:0-Erfolgen in der C-Gruppe gegen Nordirland und Bulgarien gewannen die Azzurri auch in Litauen mit 2:0 (0:0). Stefano Sensi (47.) und Ciro Immobile (90.+4/Foulelfmeter) trafen in Vilnius.

Gruppe D - Frankreich minimalisitsch

Frankreich mühte sich nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Ukraine und dem 2:0 in Kasachstan zu einem 1:0 (0:0) in Bosnien-Herzegowina. Barcelona-Torjäger Antoine Griezmann traf in Sarajevo nach einer Stunde für den Weltmeister, der die Gruppe D anführt.

Gruppe F - Österreich kassiert herbe Pleite

In der Gruppe F haben Österreichs WM-Hoffnungen einen herben Dämpfer erlitten. In der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Dänemark kassierte die Alpenrepublik vier Gegentore und musste sich mit 0:4 geschlagen geben. Die Dänen führen die Tabelle souverän mit neun Punkten und 14:0 Toren nach Spielen an. Zweiter ist Schottland mit fünf Punkten - die Briten gewannen am Mittwochabend gegen die Färöer-Inseln ebenfalls mit 4:0.

Gruppe I - England ohne Punktverlust

England ging beim glücklichen 2:1 (1:0) gegen Polen in London durch Harry Kane (19./Foulelfmeter) in Führung, Jakub Moder glich aus (58.) - doch Harry Maguire (85.) erlöste die Three Lions, die nach dem 5:0 gegen San Marino und dem 2:0 in Albanien den dritten Sieg feierten.

Die Gäste kassierten in der Gruppe I ohne den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski dagegen die erste Niederlage.

Gruppe J - Armenien spingt an die Tabellenspitze

Die armenische Nationalmannschaft sorgt in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar weiter für Furore in der deutschen Gruppe J. Auch ohne den verletzten Kapitän Henrich Mchitarjan feierte der Weltranglisten-99. beim 3:2 (0:0)-Erfolg gegen Rumänien den dritten Sieg im dritten Spiel und führt dank der deutschen Pleite gegen Nordmazedonien nun die Tabelle an.