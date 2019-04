Novum bei der Nationalmannschaft: Die deutschen Elitekicker werden sich im Ausland in einem Kurz-Trainingslager auf ihre beiden EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und drei Tage später in Mainz gegen Estland vorbereiten.

Manuel Neuer, Leroy Sane und Co. treffen sich am 2. Juni im Hotel De Bovenste Molen in Venlo und werden in der niederländischen Grenzstadt in der Provinz Limburg neben dem Stadion De Koel trainieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Zu den Hintergründen für diese überraschende Wahl macht der DFB zunächst keine genaueren Angaben.

Aktion für Anhänger geplant

Die Entscheidung rief in den Sozialen Medien allerdings teils heftige Kritik hervor, nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach dem historischen WM-Debakel zuletzt mit öffentlichen Trainingseinheiten und Schulbesuchen viel Fannähe gezeigt hatte. Es soll aber trotz der ungewöhnlichen Quartierswahl in Venlo eine Aktion für die Anhänger geben.

"Für uns ist dieses Trainingslager natürlich etwas ganz Besonderes. Wir entwickeln VVV Venlo in kleinen Schritten immer weiter und richten den Blick dabei konsequent auch auf die deutsche Seite der Grenze" , sagte Robert Pinior, Deutschland-Verantwortlicher des niederländischen Erstligisten, über den hohen Besuch. In den Niederlanden war die neuformierte DFB-Auswahl mit einem 3:2-Sieg gegen den Erzrivalen in Amsterdam Ende März erfolgreich in die neue Zeitrechnung und die EM-Qualifikation gestartet.

Erst von Borissow nach Mainz

Dies dürfte allerdings nicht der Grund für die Rückkehr zehn Wochen später sein. Am 7. Juni fliegt der viermalige Weltmeister nach dem Abschlusstraining vom rund 60 km von Venlo entfernten Düsseldorf nach Minsk, tags darauf findet in Borissow das zweite von acht Qualifikationsspielen für die EM 2020 statt.

Beim Länderspiel-Doppelpack in Weißrussland und gegen Estland ist die DFB-Auswahl klar favorisiert. Einen Tag nach dem Spiel in Borissow wird die Nationalmannschaft nach Frankfurt fliegen und dann ihr Quartier im Hotel Hyatt Regency in Mainz beziehen. Torhüter Marc-Andre ter Stegen könnte im Juni verspätet zum Team stoßen.

Am 1. Juni steht in Madrid noch das Champions-League-Finale an. Ter Stegen spielt mit dem FC Barcelona gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp (1. und 7. Mai) um den Finaleinzug. Die Bundesligasaison endet bereits am 18. Mai. Eine Woche später stehen sich die deutschen Nationalspieler von Bayern München und RB Leipzig in Berlin noch im Finale des DFB-Pokals gegenüber.

sid/red | Stand: 26.04.2019, 12:52