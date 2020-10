Natürlich war Andrej Schewtschenko am Mittwochabend (07.10.20) bedient. Mit 1:7 hatte der Nationaltrainer der Ukraine mit seinen Jungs in Paris gegen Frankreich verloren. Das Test-Duell war allerdings ein Ungleiches: Am Sonntag hatte Schachtjor Donezk positive Coronatests bei Torhüters Andrij Pjatow sowie Mittelfeldspieler Taras Stepanenko gemeldet.

Neben Pjatow und Stepanenko sollten sechs weitere Schachtjor-Spieler ins Nationalteam berufen werden. Stattdessen begab man sich in freiwillige Quarantäne. Und Schewtschenko klagte: "Frankreich ist Weltmeister. Leider konnten wir nicht unser bestes Team mitbringen, um mit ihnen zu konkurrieren." Vier Spieler gaben ihr Debüt, als Ersatztorhüter stand Torwarttrainer Alexander Schowkowski, 45, im Kader.

Große Personalnot trotz zweier Rückkehrer

Auch am Samstag gegen Deutschland (ab 20.30 Uhr im Livestream) wird das Team keineswegs wieder in Bestbesetzung antreten können. Mit Abwehrspieler Mykola Matwijenko und Stürmer Junior Moraes (beide Schachtjor Donezk) wurden zwei weitere Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet. Damit summiert sich die Anzahl der Ausfälle laut Verbandsangaben auf 14 Profis, sechs fehlen wegen positiver Corona-Befunde. Weil in Georgij Buschtschan nur noch ein Torwart zur Verfügung steht, nominierte Nationaltrainer Andrej Schewtschenko seinen Namensvetter Mykyta Schewtschenko (Zorya Lugansk) nach.

Ebenfalls neu zum Team gestoßen sind drei Profis von Schachtjor Donezk: Viktor Kowalenko und Romero Marlos legten negative Tests ab und konnten die Quarantäne verlassen, ihr Teamkollege Walerij Bondar wurde nachnominiert.

Daheim eine Macht

Trotz der Ausfälle: Allein die sportliche Bilanz der Ukrainer sollten das deutsche Team warnen: Daheim ist die Ukraine eine Macht und seit inzwischen zehn Partien ungeschlagen (neun Siege, ein Remis). Vater des Erfolgs ist zweifelsohne Schewtschenko, Europas Fußballer des Jahres 2004 und einst Stürmerstar beim AC Mailand.

Seit er vor vier Jahren vom Co-Trainer zum Chef aufstieg, ging es auch mit dem Team bergauf. Die Ukraine kletterte in der Nations League von der B-Klasse in die Liga A und begeisterte seine Fans zuletzt in der EM-Qualifikation. Dort holte man unter anderem vier Punkte gegen Europameister Portugal und zerschmetterte zwischendurch regelrecht das Team Serbiens beim 5:0-Sieg.

Trainer Schewtschenko hat das Offensivspiel forciert

Zwar verlor die Ukraine zuletzt in der Nations League gegen Spanien mit 0:4, besiegte aber zuvor die Schweiz mit 2:1 und steht daher vor dem Duell mit Deutschland gar nicht so schlecht da. Die große Stärke der Mannschaft ist dabei mittlerweile ihr Offensivspiel. Seit Schewtschenko am Ruder ist, hat das Team seine Spielphilosophie konsequent umgestellt: Aus beinahe reinen Defensivspezialisten wurden regelrechte Angriffsmaschinen.

Schewtschenko kann dabei auf ein paar Spieler zurückgreifen, die sich im europäischen Vereinsfußball mittlerweile einen Namen gemacht haben. Mittelfeldspieler Ruslan Malynowski beispielweise, der sich beim spannenden italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo in den Vordergrund gespielt hat. Der lobt seinen Nationalcoach: "Schewtschenko lässt uns einfach spielen und das ist gut so ", umschreibt er seine neuen Freiheiten im Nationalteam.

In Europas Ligen vertreten

Neben Malynowski kann der 44-jährige Trainer auf altbewährte Kräfte wie den Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko (jetzt: West Ham United) zurückgreifen, aber auch auf neue Stars wie den diesmal verletzt fehlenden Alexander Sintschenko von Manchester City oder Mykola Schaparenko (Dynamo Kiew). Das Problem, das Schewtschenko und seine Leute in der Ukraine haben, liegt weniger im Spitzenbereich, als vielmehr in der Breite. Neben Schachtjor Donezk und Almeister Dynamo Kiew sind die anderen Klubs finanziell kaum konkurrenzfähig, die nationale Liga dümpelt eher vor sich hin. So fehlt es an Talenten in der Breite, die vernünftig gefördert werden.

Das Land ist zudem aktuell ganz besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen, die Fallzahlen lagen auch in den letzten Tagen um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Dennoch werden am Samstag in Kiew Tausende von Zuschauern im Stadion erwartet. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko will bis zu 21.000 Zuschauer in das 70.000 Plätze bietende Olympiastadion lassen.