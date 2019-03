Es sind Aktionen wie diese, die Joachim Löw überzeugten. Im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen spielte Maximilian Eggestein einen Steilpass auf Max Kruse, den man - da waren sich alle einig - als "Weltklasse" bezeichnen konnte. Kruse vollendete die exzellente Vorlage zur 1:0-Führung für die Grün-Weißen.

50 Bundesliga-Spiele in Serie

Das Spiel in Leverkusen war das 50. Bundesliga-Match in Folge für Maximilian Eggestein. In dieser Saison stand er immer in der Startelf, wurde nur einmal ausgewechselt. Der Dauerbrenner spielt bei Werder derzeit auf seiner Lieblingsposition, der Acht. Einsetzbar ist er auch auf der offensiven Sechs. Es sind genau die Positionen, bei denen es zuletzt krankte im DFB-Spiel. Die Nationalmannschaft hatte große Probleme bei den Übergängen von der Defensive zur Offensive. Eggestein nun könnte sie lösen - vielleicht schon im Testspiel am Mittwoch (20.03.2019, 20.45 Uhr) gegen Serbien.