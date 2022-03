Deutschland holt ein 1:1 in den Niederlanden

Die Partie in Amsterdam endete am Dienstag (29.03.2022) nach Treffern von Thomas Müller (45+1.) und Steven Bergwijn (68.) 1:1. Zum ersten Mal in seiner Zeit als Bundestrainer verließ Bundestrainer Hansi Flick den Platz damit nicht als Sieger. Er würde dennoch zufrieden gewesen sein, denn die Leistung stimmte über weite Strecken. Zudem waren die Niederlande im neunten Spiel unter Flick der erste Gegner mit klangvollem Namen.

"Wir haben einen guten Charakter und sind selbstbewusst. Das hat man heute gesehen. Wenn man einen Strich drunter zieht, sieht man, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Kapitän Manuel Neuer der Sportschau nach dem Abpfiff.

Topf 2 bei der Gruppenauslosung

Da sich Portugal zeitgleich durch einen Sieg in den Playoffs gegen Nordmazedonien für die WM qualifizierte, weiß die deutsche Mannschaft nun endgültig, dass sie bei der Auslosung der Vorrundengruppen am Freitag in Topf 2 landen wird. Aus Topf 1 wird ihnen einer dieser Gegner zugelost werden: Katar, Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal.

Erste Chance für die Niederlande

Zur ersten Chance des Spiels am Dienstag in der Johan-Cruijff-Arena kamen die Niederlande durch Teun Koopmeiners, dessen Kopfball aber zu zentral aufs Tor flog (6.). Die Partie war ausgeglichen. Positiv fiel in der deutschen Mannschaft erneut Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger des SC Freiburg, der an der Seite von Antonio Rüdiger in einem 4-2-3-1-System spielte, gefiel in der Anfangsphase durch einen wichtigen abgefangenen Pass und eigene präzise Pässe nach vorne.