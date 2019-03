ANGRIFF

Serge Gnabry: Der Münchner erzielte das Tor des Tages. Beim 2:0 lässt Gnabry erst Weltklasse-Verteidiger Virgil van Dijk stehen und zirkelt den Ball anschließend perfekt in den Winkel. Immer aktiv, immer anspielbar, viel gelaufen - ein rundum starker Auftritt des Flügelstürmers, der konsequent im Zentrum blieb.

Leroy Sané: Der Angreifer von Manchester City begann schwungvoll und erzielte nach schöner Hereingabe von Schulz das frühe 1:0. Auch danach wirbelte Sané die niederländische Abwehr durcheinander und hätte fünf Minuten vor der Pause das 3:0 erzielen müssen. In der zweiten Hälfte wie jeder DFB-Akteur weniger zu sehen. Insgesamt trotzdem stark.

EINWECHSELSPIELER

Ilkay Gündogan (ab 70. Minute): Etwas überraschend stand der Mittelfeld-Motor von Manchester City nicht in der Startelf. Mit seinem überzeugenden Kurzauftritt dürfte er aber wieder Argumente gesammelt haben, dass sich das beim nächsten Mal ändert. Gündogan riss sofort das Spiel an sich, forderte den Ball und war an jedem Angriff beteiligt. Er setzte Reus ein vor dem 3:2.

Marco Reus (ab 88. Minute): Der Dortmunder konnte wegen Oberschenkelproblemen nicht von Beginn an spielen. Er kam für die letzten Minuten und war direkt entscheidend beteiligt. Seine Hereingabe von der linken Seite vollendete Schulz zum Siegtreffer.