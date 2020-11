Am Tag vor dem Nations-League-Spiel gegen Spanien hat Bundestrainer Joachim Löw dann doch noch einmal die Ukraine beschäftigt. Gegen die Ukraine hat Deutschland gerade 3:1 gewonnen, weshalb nun schon ein Punkt gegen Spanien zum Gruppensieg reichen würde. Es ist eine sportliche Ausgangslage, mit der vor einigen Wochen nicht zu rechnen gewesen war. Besorgt war der Bundestrainer dennoch.

"Ich bin jetzt überrascht" , sagte Löw und meinte die Nachricht, dass bei der Ukraine drei weitere Fußballer positiv auf das Coronavirus getestet worden sind - darunter zwei Akteure, die noch am Wochenende gegen die DFB -Auswahl gespielt hatten. "Ich weiß nicht, was da bei der Ukraine passiert ist" , sagte Löw. Am Spieltag selbst waren bei den Ukrainern noch alle Tests negativ ausgefallen. Löw sagte, der Arzt habe ihm daraufhin noch einmal versichert, dass "wir keine Angst haben brauchen."

"Es sind turbulente Zeiten"

Vor dem Flug nach Spanien und nach der Ankunft am Spielort in Sevilla wurde die deutsche Reisegruppe erneut getestet. Bislang überstand die Nationalmannschaft alle sieben Länderspiele in Zeiten von Corona ohne nachgewiesene Infektion. Er hoffe natürlich, sagte Löw, dass das auch beim letzten Länderspiel in diesem Jahr so bleiben werde.

"Es sind turbulente Zeiten für die Gesellschaft und auch für uns im Fußball" , sagte der Torhüter Manuel Neuer, der gegen Spanien sein 96. Länderspiel bestreiten wird: "Alle Menschen sehnen sich danach, dass es wieder normaler wird." Doch von Normalität, das wird auch Neuer wissen, ist die Welt gerade weit entfernt.

Löw und das Lob für Neuer