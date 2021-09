Hansi Flick muss zum Abschluss des Dreierpacks in der WM -Qualifikation auf Marco Reus verzichten. Der Dortmunder fällt am Mittwoch (08.09.2021) in Reykjavik gegen Island wegen "leichter Knieprobleme" aus. Das gab der Bundestrainer bei der Pressekonferenz am Dienstag bekannt.