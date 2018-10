Beim Neubeginn nach dem WM-Desaster vor einem Monat gegen Frankreich (0:0) und gegen Peru (2:1) hat die heftig kritisierte Nationalelf erste positive Signale in den Bereichen Mentalität und Taktik ausgesandt. Doch die Aussage von Bundestrainer Löw nach dem historischen WM-Aus, das auch den großen Graben zwischen Team und Fans offenlegte, gelte weiter - und vor den anstehenden Nations-League-Hammerspielen in den Niederlanden und in Frankreich sogar noch mehr, wie Löw betonte: "Wir stehen jetzt alle unter besonderer Beobachtung und unter einem besonderen Druck."

Absage von Havertz und Rüdiger - Can nachnominiert

Löws Team bereitet sich in Berlin auf den Doppelspieltag in der neu geschaffenen Nations League vor. Um die auch von Manager Oliver Bierhoff erklärte Bereitschaft zu einem anderen Auftreten und mehr Fannähe zu unterstreichen, hat die Nationalmannschaft erstmals seit vier Jahren, nach dem WM-Triumph von Rio, wieder im eigenen Land ein öffentlich zugängliches Training anberaumt, das am Dienstagabend (09.10.2018, 17.30 Uhr) im Hertha-Amateurstadion stattfindet.

Allerdings ohne Antonio Rüdiger und Kai Havertz, die dem Bundestrainer am Montag (08.10.2018) für die zwei Spiele absagten. Chelseas Abwehrspieler Rüdiger fällt wegen Leistenproblemen aus. Der Leverkusener Havertz wird von einer Knieblessur geplagt, ebenso wie der Dortmunds Marco Reus, der bereits zuvor abgesagt hatte. Ilkay Gündogan (Manchester City) und Nils Petersen (SC Freiburg) hatten zuvor schon verletzungsbedingt passen müssen. Löw nominierte deshalb Mittelfeldspieler Can von Juventus Turin für die Partien am Samstag in Amsterdam und drei Tage später in Paris (beide 20.45 Uhr) nach.

"Wir wissen, was uns sportlich und atmosphärisch erwartet", erklärte Löw. In der Dreier-Gruppe der Liga A der Nations League qualifiziert sich nur der Erste für das Finalturnier im Juni 2019, der Letzte steigt in Liga B ab. Dass in Reus der aktuell einzige wirklich treffsichere Spieler die Länderspielzeit nutzt, um eine Knieblessur auszukurieren, macht die Lage nicht einfacher. Münchens Routinier Thomas Müller gab sich dennoch zuversichtlich: "Die Vorfreude ist da, das wird ein harter Wettkampf."

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Jérôme Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Emre Can (Juventus), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Sebastian Rudy (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig)

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag, 08.10.18, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 08.10.2018, 16:45