Es ist üblich nach Spielen der deutschen Nationalmannschaft, dass Bundestrainer Joachim Löw in der Bewertung auch ausführlich Stellung zu einzelnen Spielern bezieht. Löw zeigt sich dann seinen Schützlingen meist gewogen, nur selten haut er einen Spieler öffentlich "in die Pfanne".

Brandt - viel Potenzial, keine Konstanz

Als es nun nach den eher durchschnittlichen 90 Minuten der DFB-Elf gegen die Tschechen in die Einzelabfrage ging, stellte der Bundestrainer die Torgefahr eines Luca Waldschmidt heraus. Er freute sich auch, wie intensiv die Neulinge Ridle Baku und Philipp Max zu Werke gegangen waren.

Dann wurde Löw nach Julian Brandt gefragt, und es wurde deutlich, dass er nicht einverstanden war mit der Leistung des Dortmunders, auf den er doch so große Stücke hält. Er habe viel Potenzial, sagte Löw noch einmal. "Wir müssen bei ihm aber an der Konstanz arbeiten. Er war nicht immer glücklich in allen Aktionen. Ich hoffe und erwarte den nächsten Schritt von ihm" , so Löw.

Im zweiten Abschnitt untergetaucht

In der Tat fragt man sich, warum Brandt in der Nationalmannschaft nicht mehr von dem zeigt, was in ihm steckt. Der 24-Jährige besitzt ein außergewöhnliches Gefühl für den Ball, sein Kurzpassspiel und seine Gedankenschnelligkeit rechtfertigen stets die Berufung in die Nationalmannschaft. Auch gegen die Tschechen begann der Dortmunder in seinem immerhin schon 34. Länderspiel verheißungsvoll, um dann vor allem im zweiten Abschnitt völlig abzutauchen.

Julian Brandt macht zuwenig aus seinen Möglichkeiten.

Löw hat stets "die unglaublichen Qualitäten" von Brandt gelobt. Er sei ein Spielertyp, der "mir persönlich sehr gut gefällt" , hat Löw über ihn einmal gesagt. Dies scheint allerdings mehr eine Bürde zu sein, die dem Mann mit der Trikotnummer 10 in der Nationalelf immer wieder zur Last wird. Gut möglich, dass die Geduld des Bundestrainers langsam ein Ende findet.

Neuhaus - keine Nervosität, starke Präsenz

Derjenige, der Brandt in Löws Ranking schon bald überholt haben dürfte, spielte in Leipzig meist neben ihm. Und er spielte sich weit mehr in den Vordergrund: Florian Neuhaus. Der Mönchengladbacher zeigte in seinem zweiten Länderspiel eine Präsenz im deutschen Mittelfeld, die ungewöhnlich ist für einen Neu-Nationalspieler.

Von Nervosität keine Spur schwang sich der 23-Jährige zum Lenker im deutschen Mittelfeld auf. Fast alle gefährlichen Angriffe liefen über Neuhaus, der abgeklärt spielte und selten Fehler in seinem Spiel hat. Das war schon vor vier Wochen bei seinem Länderspiel-Debüt gegen die Türkei so, als ihm ein Tor gelang und er als großer Gewinner des Spiels gefeiert wurde.