"Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das beim DFB alles genau durchüberlegt ist" , sagt Sportrechtler Lehner. Er glaubt nicht an einen Alleingang der Spieler, sie hätten sich sicherlich rückversichert. Der Protest der deutschen Nationalspieler ist also möglicherweise von Beginn an juristisch begleitet worden, um der FIFA nicht zu sehr auf die Füße zu treten.

Protestbewegung aus den Niederlanden

Bislang noch ohne deutsches Zutun formiert sich zeitgleich eine Protestbewegung. Unter dem Slogan "Football Supports Change" ("Fußball unterstützt Wandel") sollen sich möglichst viele Nationalmannschaften und Verbände vereinen und gemeinsame Aktionen durchführen. Die Idee kommt aus den Niederlanden.

Man wolle auf die Probleme in Katar hinweisen und stehe selbst bereits in Kontakt mit der katarischen Botschaft. Bald soll eine niederländische Delegation an den Golf reisen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, teilt der Verband auf Sportschau-Anfrage mit.

Demnach seien die Spieler der "Elftal" mit dem Wunsch etwas zu machen auf den Verband zu gekommen. Beim WM-Qualifikationsspiel am Samstag (27.03.2021) gegen Lettland trugen die Spieler dann erstmals Shirts mit dem Slogan. Am Sonnatg (28.03.2021) zog Dänemark mit den gleichen Shirts nach.

Gemeinsame Aktionen geplant

Niederländische Spieler betreten das Spielfeld mit T-Shirts mit der Aufschrift Football Supports Change

"Es wird effektiver sein, wenn wir kollektiv handeln und verschiedene Länder zusammenbringen, als wenn wir einzeln handeln" , sagte Oranje-Angreifer Memphis Depay. Verteidiger Matthijs de Ligt erklärte, dass man deshalb bereits mit mehreren Spielergewerkschaften in Kontakt getreten sei.

Der niederländische Verband hat gegenüber der Sportschau bestätigt, dass mehrere Verbände direkt auf die Kampagne aufmerksam gemacht wurden, ob der DFB dabei war, wollte man nicht bestätigen - alles andere würde allerdings überraschen.

Der dreimalige Vizeweltmeister will andere Länder mitnehmen. Genau so wie die norwegische Mannschaft rund um Dortmunds Erling Haaland. Vor dem Spiel gegen die Türkei trugen die Norweger T-Shirts mit der expliziten Frage "Norway, Germany, Next?" - also: Wer macht noch mit und schließt sich an? Dazu hielten die Spieler die linke Hand hoch - das internationale Zeichen für Menschenrechte.

Norwegens Erling Haaland vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei

Wie realistisch ist ein Boykott?

Von einem Boykott wollen bisher jedoch alle Beteiligte absehen - Faninitiativen fordern immer wieder die WM 2022 zu boykottieren. Auch Bundestrainer Joachim Löw hat sich unlängst dagegen ausgesprochen. Damit befinden sich die Verbände tatsächlich auf gleicher Linie wie die Menschenrechts-Organisation "Amnesty International".