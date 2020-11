DFB berät bereits über Löw-Zukunft

Joachim Löw hat den Kampf um seinen Job offenbar früher als erwartet aufgenommen. Der Bundestrainer soll bereits am Montag (30.11.2020) mit der Verbandsspitze um Präsident Fritz Keller in der Frankfurter DFB-Zentrale zu den entscheidenden Gesprächen zusammengekommen sein. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Demnach sollen neben Löw und Keller DFB-Direktor Oliver Bierhoff, die beiden Vize-Präsidenten Peter Peters und Rainer Koch sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge an dem Treffen teilnehmen. Damit würde aus dem mächtigen Präsidialausschuss nur Keller-Gegenspieler Friedrich Curtius fehlen. Der Generalsekretär ist nach einem häuslichen Sturz von einer Leiter mit doppeltem Ellbogenbruch und Handfraktur noch krankgeschrieben.

Formal ist das Präsidium zuständig

Formal aber ist laut Satzung bei "Personalauswahl des Bundestrainer" - und das wäre bei einer Entlassung oder Bestätigung im Amt der Fall - das Präsidium in seiner großen Runde zuständig. Diese Sitzung ist für Freitag anberaumt. Laut "Bild" wird nun aber im kleinen Kreis vorab geklärt, ob Löw seinen bis zur WM 2022 laufenden Vertrag erfüllen und weitermachen darf.

Die Zukunft des seit 2006 amtierenden Bundestrainers steht seit der historischen 0:6-Schmach in Sevilla gegen Spanien in der Nations League vor zwei Wochen auf der Kippe. Das DFB-Präsidium hatte von Löw eine Analyse eingefordert. Diese soll dessen langjähriger Weggefährte Bierhoff dem Gremium am Freitag präsentieren. Löw ist dann nicht mehr dabei.

Bierhoff hatte seinem Weggefährten Löw noch in Sevilla Rückendeckung gegeben: "Das Vertrauen ist da, daran ändert auch dieses Spiel nichts." Auch der sprunghafte und bisweilen emotional handelnde Keller sprach sich anfänglich ganz schnell dafür aus, den "steinigen Weg" mit einem jungen Umbruchteam fortzuführen.

Profilager ist pro Löw

Peters gilt nicht erst seit dem WM-Triumph 2014 in Brasilien als Löw-Befürworter. Der Multi-Funktionär und frühere Schalker Finanzvorstand ist zudem ein Vertreter des Profilagers. Aus der Bundesliga aber waren keine Rufe zu vernehmen, ein halbes Jahr vor der EM den Nationaltrainer auszuwechseln.

Nicht nur beim FC Bayern oder bei RB Leipzig haben sie es sehr geschätzt, dass Löw im eng getakteten Corona-Spielplan ihre Topkräfte - auch zum eigenen Nachteil - in mehreren Herbst-Länderspielen pausieren ließ. Zu den Löw-Kritikern wird die mit Keller zerstrittene Fraktion von Curtius gerechnet. Dass der aber angeblich nicht zugegen ist, könnte auch für Löws Verbleib sprechen.

sid, dpa, red | Stand: 30.11.2020, 14:28