Das Nationalmannschafts-Comeback des lange verletzten Flügelspielers Reus verzögert sich damit weiter. Der Bundestrainer verzichtete auf die Nominierung des Offensivspielers von Borussia Dortmund für die Länderspiele gegen Spanien am 23. März in Düsseldorf und vier Tage später gegen Rekordweltmeister Brasilien in Berlin. Auch WM-Held Mario Götze ist nicht dabei.

Löw gibt Reus noch Zeit