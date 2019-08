Für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (6.September 2019) und drei Tage später gegen Nordirland hat Joachim Löw den Freiburger Stürmer Luca Waldschmidt erstmals nominiert. Löw musste in der Offensive handeln, da der zuvor in der Startelf gesetzte Leroy Sané wegen einer schweren Knieverletzung lange ausfällt.

Waldschmidt hatte die deutsche U21 bei der EM in Italien und San Marino mit sieben Treffern als Torschützenkönig ins Finale geführt. Für den SC Freiburg hatte er in der vergangenen Saison neun Tore erzielt und drei weitere vorbereitet, in der laufenden Saison traf er an den ersten beiden Spieltagen jeweils per Elfmeter.