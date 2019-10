Hummels für Löw weiter "kein Thema"

Für den Weltmeister von 2014 bleibt die Tür zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschlossen. Löw lehnt trotz seiner neuen Personalprobleme in der Abwehr eine Rückkehr des im Frühjahr aussortierten Innenverteidigers ab. "Es ist im Moment kein Thema", meinte Löw zu den vielfachen Forderungen nach einem Comeback von Hummels als Ersatz für den lange schwer verletzt ausfallenden Abwehrchef Niklas Süle.

Durch das mutmaßliche Aus des Innenverteidigers von Meister Bayern München (Kreuzbandriss) für die EM 2020 will Löw sich nicht vom eingeschlagenen Verjüngungskurs abbringen lassen. "Ich habe gesagt, dass ich auf junge Spieler setze, und dass man ihnen das Vertrauen geben muss, wenn man sie schon so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißt", unterstrich der 59-Jährige auf einem Sponsorentermin in Wolfsburg seine Entschlossenheit zur Fortführung des eingeleiteten Umbruchs in der geplanten Manier.

"Nicht alle Pläne über den Haufen werfen"

Seinen Standpunkt begründete Löw gut drei Wochen vor den beiden letzten EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. November) mit einer Mischung aus Kontinuität, Optimismus und Zutrauen. "Man sollte jetzt nicht alle Pläne über den Haufen werfen, weil der eine oder andere verletzt ist. Ich hoffe, dass ein paar zurückkommen, aber wir haben schon ein paar junge und gute Abwehrspieler, die wir in den nächsten Monaten noch entwickeln können", meinte der Bundestrainer.

Allerdings: Einen Sinneswandel zu einem späteren Zeitpunkt mochte Löw in Wolfsburg auch nicht kategorisch ausschließen: "Es ist schwer, endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird. Aber bis dahin ist grundsätzlich noch viel Zeit, und man wird sehen." Aus persönlicher Eitelkeit jedenfalls würde Löw im größten Notfall, den der Coach jedoch augenscheinlich noch nicht eingetreten sieht, offenbar nicht auf Hummels verzichten wollen: "Am Ende steht der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle."

Stand: 24.10.2019, 19:50