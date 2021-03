Joachim Löw - zwischen den Extremen bleibt er sich treu

Argumente dafür, Argumente dagegen

Nicht, dass die Nation kollektiv in Tränen ausbricht. Löw ist kein Guardiola, kein Cruyff, kein Lobanowski, kein Sacchi. Löw ist gut, vor allem als Trainer einer Mannschaft, die nur ein paar Mal im Jahr zusammenkommt.

Löws Rücktritt halten viele für zu spät. Es gibt Argumente dafür, es gibt welche dagegen. Es gibt Argumente dafür, ihn sofort freizustellen. Es gibt Argumente dafür, ihn als "lame duck", also lahme und vermeintlich machtlose Ente trotzdem in die EM watscheln zu lassen.

Verstellt sich nicht, fürchtet sich nicht

Das Argument lautet: Es ist Joachim "Jogi" Löw. Der macht, was er ohnehin vorhatte, der verstellt sich nicht, der fürchtet sich nicht. Austria Wien ist lange Geschichte.

Es ist nun fast 15 Jahre her, dass dieser Joachim Löw Metallfiguren verschob und im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft das korrekte Verschieben einer Vierekette beibrachte, als das in anderen Nationen schon U-16-Auswahlen beherrschten.

Joachim Löw und Jürgen Klinsmann beim Länderspiel Deutschland gegen Brasilien im Jahr 2004

Löw galt als Mastermind hinter dem Erfolg von Jürgen Klinsmann bei der WM 2006, genau wie Hansi Flick seit den Erfolgen beim FC Bayern nun als Mastermind hinter dem WM -Titel 2014 gilt.

Kritik an Löw - lange Lunte

Der Fußball wird häufig nur noch in Extremen betrachtet. Ab und zu hat sich Joachim Löw, anders als gegenüber den Wiener Journalisten, dagegen gewehrt.

Kritik, und die gab es in seinen Jahren oft und heftig, nagt an ihm wie an 99,9 Prozent der Menschheit. Aber die Lunte war meist länger als die Strecke von seiner Heimat im Breisgau in die Verbandszentrale nach Frankfurt.

Anders als die Heuchler der Branche

Dort hätten sie ganz gerne gehabt, dass er häufiger zu Tagungen erscheint, dass er dem Eindruck entgegenwirkt, er habe die Arbeit nicht erfunden. Löw tat es nicht, im Gegensatz zu Heuchlern der Branche, die über 25-Stunden-Tage klagen, tatsächlich aber mit einem Drittel sehr gut hinkommen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Joachim Löw ist ein Genussmensch, das gibt er gerne zu. Er ist eitel, wie die meisten anderen auch. Er fragt sich, was Landesfürsten der Verbände und Reporter von ihm wollen, von ihm, dem Weltmeistertrainer.

Das ist weitaus eher normal als arrogant. Menschen werden häufig erst dann richtig geschätzt, wenn sie auf der Position fehlen, auf der sie lange waren.

Stand: 09.03.2021, 14:30