DFB - Keine Zeitnot bei Nachfolger-Suche

Am Dienstag hatte der Deutsche Fußball-Bund überraschend bekanntgegeben, dass Löw nach der Europameisterschaft im Sommer seine Arbeit als Bundestrainer nach 17 Jahren, davon 15 als Chef, beenden wird.

" Das ist ja im Fußball fast schon eine Ewigkeit ", sagte Löw, der "stolz" und "dankbar" auf die Jahre zurückblickte mit dem Höhepunkt der gewonnenen Weltmeisterschaft 2014.

"EM im eigenen Land muss zu einer Explosion führen"

Schon 2020, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, habe er für sich überlegt, " im Februar oder März " zu analysieren, wie seine Zukunft aussehe. Die Entscheidung, nach der EM aufzuhören, sei dann " vor ein paar Wochen " gefallen.

Dem Nachfolger bleibe dann genügend Zeit, um die Nationalmannschaft auf die WM 2022 und vor allem die EM in Deutschland zwei Jahre später vorzubereiten. " Das Turnier im eigenen Land muss zu einer Explosion führen ", so Löw, der an die WM 2006 erinnerte. Damals seien "neue Wege" beschritten worden: " Es gab neue Reize, ein Umdenken. "

Löws Vertrag war ursprünglich bis nach dem Ende der WM in Katar 2022 gültig. Es sei aber " jetzt schon der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Stab weiterzugeben. " Bei der EM 2024 habe er sich " nicht mehr gesehen ".

"Gar keine Zeitnot"