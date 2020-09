Joachim Löw war nach dem 1:1 (0:0) gegen Spanien in der Nations League sauer. Richtig sauer. Natürlich hatte dem Bundestrainer der spanische Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit durch José Gayà die Stimmung verhagelt, aber es war auch etwas anderes, das Löw auf die Palme brachte: Die Tatsache, dass er nur drei Spielerwechsel vornehmen durfte. "Die ganze Zeit gab es fünf Wechsel, das fand ich sinnvoll. Jetzt wird es zurückgenommen - gerade jetzt!" , zürnte er.

Tatsächlich braucht man schon Expertenwissen, wenn man im Moment über das Thema Spielerwechsel mitreden möchte. Denn die Regeln differieren. Während im deutschen Profi-Fußball (fast) einheitlich aktuell fünf Spielerwechsel erlaubt sind, hat sich die Europäische Fußball-Union UEFA entschlossen, sowohl in der Nations League, als auch in weiteren Wettbewerben ab sofort nur noch drei Wechsel zuzulassen - so also auch in der Champions League und Europa League, wo in den jüngsten Endrundenturnieren noch fünf Wechsel erlaubt waren.