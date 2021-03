Jetzt live: Deutschland führt schon 2:0 gegen

20:54 Uhr: Und das nächste wirklich schön herausgespielte Tor: Kimmich spielt wunderbar in den freien Raum links in den 16er. Dorthin ist Leroy Sané unterwegs. Der sieht im Rückraum Kai Havertz, der platziert flach einschießt.

20:52 Uhr: Tor für Deutschland durch Kai Havertz (7. Minute)!

20:50 Uhr: Deutschland drückt von Beginn an, auch nach dem Treffer setzen Kimmich und Co. nach. Aber jetzt leistet sich Gündogan einen Fehlpass, doch Bjarnasson verliert den Ball schnell wieder.

20:49 Uhr: Wunderschönes Tor: Pass auf Ganbry am Elfmeterpunkt, der lässt abtropfen, an der Strafraumgrenze steht Goretzka. Platzierter Schuss unten rechts rein, trocken, keine Abwehrchance.

20:48 Uhr: Tor durch Leon Goretzka! Deutschland : Island 1:0

20:47 Uhr: Gnabry leitet zentral einen Angriff ein, spielt nach rechts auf Klosermann, aber der bleibt mit seiner Hereingabe hängen.

20:46 Uhr: Die deutsche Mannschaft spielt ganz in schwarz, die Gäste ganz in weiß.

20:45 Uhr: Anpfiff!

Die deutsche Elf macht sich stark für die Einhaltung der Menschenrechte: "HUMANRIGHTS" steht auf den Shirt, die die Spieler vor der Partie tragen.

Gegner Island: Neben Rumänien wahrscheinlich der schwerste Gegner in der Gruppe J - aktuell rangieren die Isländer auf Rang 46 der FIFA-Weltrangliste. Die weiteren Gegner in der Gruppe J sind Rumänien, Nordmazedonien, Liechtenstein und Armenien.

Nicht dabei sind auch Toni Kroos, der wegen muskulärer Probleme schon wieder in Madrid ist und auch Niklas Süle muss passen. Auch Robin Gosens musste passen, der sich in seinem letzten Champions-League-Einsatz für Atalanta Bergamo an den Adduktoren verletzte.

Bundestrainer Joachim Löw setzt zum Start in die WM-Qualifikation gegen Island auf einen Bayern-Block. In Duisburg stehen in Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sane gleich fünf Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Startelf. Vor Torhüter Neuer bilden Emre Can, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Lukas Klostermann die Viererkette. Ilkay Gündogan läuft neben Kimmich und Goretzka im Mittelfeld auf. Kai Havertz erhält im Sturm mit Gnabry und Sane den Vorzug gegenüber Timo Werner.

Welche Elf bekommen wir heute zu sehen und wie lässt sich deren Stellenwert in Blick auf die EM einordnen? Ohne Kroos, ohne Hofmann und Gosens, ohne Halstenberg?

Aber: Die Gesundheitsbehörden haben nach weiteren negativen Tests von Spielern und Trainer sowie Betreuern grünes Licht für den Anstoß gegeben und so kann der serbische Schiedsrichter Srdjan Jovanovic die Partie in Duisburg gleich pünktlich anpfeiffen.

Der Gegner heißt Island - und der DFB ist froh, dass die Partie heute Abend stattfinden kann. Denn Jonas Hofmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wurde isoliert. Marcel Halstenberg ist laut DFB im Mannschaftshotel ebenfalls in Quarantäne, weil er als Kontaktperson Hofmanns ersten Grades bewertet wurde.

Zuerst dieser Hinweis. Aus technischen Gründen können wir den Live-Ticker heute leider nicht in gewohnter Form anbieten. Wir bitten das zu entschuldigen! Wir versorgen Sie und Euch hier aber ebenso aktuell und hoffentlich unterhaltsam wie immer!

Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten WM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft!

Stand: 25.03.2021, 20:55