Der Deutsche Fußball-Bund kennt inzwischen nur noch drei Kategorien, in die er Nationalspieler einteilt, jedenfalls bei der A-Nationalmannschaft. Bei den Torhütern ist die Zuordnung sehr einfach. In der Kategorie "Abwehr" fehlt konsequenterweise vor den Auswärtsspielen in der Nations League gegen die Niederlande am Samstag (13.10.18) und Frankreich (16.10.18) der Name von Joshua Kimmich. Der Profi des FC Bayern, in den vergangenen Jahren sehr oft als rechter Verteidiger eingesetzt, wurde in den ersten beiden Spielen nach der Weltmeisterschaft im zentralen Mittelfeld eingesetzt, und das soll laut Bundestrainer Joachim Löw auch so bleiben.

Kimmich wird aktuell in der Kategorie "Mittelfeld/Sturm" geführt, die neu ist. Sie macht die Zuordnung viel leichter, denn die müßige Frage, ob Serge Gnabry nun ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer ist, entfällt. Bei Julian Brandt, Julian Draxler und auch Leroy Sané würden sich Argumente für Mittelfeld und Sturm finden.

Erstaunlicherweise fand Joachim Löw sogar Argumente, Sané gar keiner Kategorie zuzuordnen, als er seinen endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gab. Der ehemalige Schalker hatte eine großartige Saison bei Manchester City gespielt, war englischer Meister und zum besten jungen Spieler in der Premier League gewählt worden.

Löw aber strich ihn im Traininglager in Südtirol aus dem vorläufigen Aufgebot, verbat sich zunächst drängende Nachfragen, sagte dann später: "Leroy hat riesiges Talent, absolut. Er wird auch bald wieder dabei sein, ab September werden wir verstärkt mit ihm arbeiten. Aber er ist vielleicht in den Spielen der Nationalmannschaft noch nicht so ganz angekommen."

In der Kategorie "Vereinsfußball" zeigte Sané tatsächlich meistens weitaus bessere Leistungen als in der Nationalmannschaft. Dennoch war Löws Entscheidung zumindest fragwürdig. Ein weiterer Außenspieler seiner Qualität, der sich im Dribbling durchsetzt, in hohem Tempo an Gegenspielern vorbeiläuft und konsequent den Weg in den Strafraum sucht, hätte der deutschen Mannschaft gut zu Gesicht gestanden. Zumal Sané, wie es auch Brandt bei der WM bewies, leicht als Einwechselspieler in eine Partie findet.