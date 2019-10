Löw: Ter Stegen gegen Argentinien im Tor

Der Schlussmann des FC Barcelona wird am kommenden Mittwoch im Testspiel gegen Argentinien in Dortmund im Tor stehen. Kapitän Manuel Neuer soll vier Tage später beim EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland spielen. Das gab Löw am Freitag bei der Veröffentlichung des Länderspiel-Aufgebotes bekannt.

Neuling Nadiem Amiri

"Das haben wir auch mit beiden Spielern so besprochen", äußerte Löw in einer Pressemitteilung des DFB. Einziger Neuling im 21-köpfigen Kader ist der Leverkusener Offensivspieler Nadiem Amiri.

dpa | Stand: 04.10.2019, 12:27