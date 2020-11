Kommentar - die Nationalmannschaft zerstört ihren eigenen Mythos

Wenn Brasilianer einen richtig üblen Tag erwischen, sagen sie nicht, sie seien mit dem falschen Bein aufgestanden. Sie sprechen vom einem "1:7-Tag", erinnernd an die größte Fußballkatastrophe ihrer Geschichte, dem WM-Halbfinale 2014.

Reden wir ab heute von einem "0:6-Tag", nachdem unsere Nationalmannschaft von Spanien die höchste Niederlage seit fast 90 Jahren kassiert hat? Ich fürchte nein.

Zusammenbruch des Gesamtsystems

Die einstmals wichtigste Mannschaft des Landes hat seit Juni 2018 den eigenen Mythos systematisch zerstört. Dies war nur ein weiterer Tiefpunkt. Aber es war mehr als eine historische Niederlage.

WDR-Sportchef Steffen Simon

Was am Dienstag in Sevilla geschah, war der endgültige Zusammenbruch eines Gesamtsystems. Das von Joachim Löw und Oliver Bierhoff. Zwei Fußballvisionäre, deren Konzepte den DFB von ganz unten (EM-Vorrundenaus 2004) nach ganz oben (WM-Titel 2014) und wieder nach ganz unten (WM-Vorrundenaus 2018, sportlicher Nations-League-Abstieg 2019, 0:6 gegen Spanien 2020) führten.

Löw wirkt hilflos

Löw sagte nach dem WM-Desaster, seine Taktikirrtümer seien "fast schon arrogant gewesen" . Gestern Abend wirkte er fast schon hilflos. Er hatte vor und nach der Halbzeitpause zwei gegensätzliche taktische Ausrichtungen probiert, Spanien schoss jeweils drei Tore.

Es ist wahlweise ein Ende oder eine Zäsur. Der Abend von Sevilla bietet eine große Chance, das drohende Vorrundenaus bei der EM im nächsten Jahr zu verhindern. Jetzt kann man sich beim DFB wieder darauf besinnen, worauf es beim Fußball ankommt: Spiele zu gewinnen, egal wie.

Beste Spieler nominieren - nicht die mit den besten Perspektiven

Jetzt kann man das Leistungsprinzip wieder einführen und die besten Spieler nominieren, nicht die mit den vermeintlich besten Perspektiven. Ich habe großen persönlichen Respekt vor Joachim Löw und Oliver Bierhoff. Ihre Leistungen sind herausragend. Leider bestätigt sich, dass man die größten Fehler im Moment des größten Erfolges macht.