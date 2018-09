Kai Havertz - der Überflieger aus Leverkusen

Die Fritz-Walter-Medaille in Gold ist eine besondere Auszeichnung des DFB. Toni Kroos, Mario Götze, Julian Draxler, Leon Goretzka oder Timo Werner - sie alle wurden in jungen Jahren als "Nachwuchsspieler des Jahres" geehrt. Am Sonntag (09.09.2018) sollte Kai Havertz die Medaille erhalten, doch das wird schwierig: Der 19-Jährige spielt am Abend (20.45 Uhr) mit der deutschen Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Peru.

"Größtes Talent seit Toni Kroos"

Der Leverkusener ist der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte mit über 50 Einsätzen im Oberhaus (56, sieben Tore und 15 Vorlagen). Er bestritt bereits 30 Junioren-Länderspiele, obwohl der Kapitän der deutschen U19 die U21 gerade einfach übersprungen hat. Sein Klubtrainer Heiko Herrlich sieht in ihm "das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe" . Herrlich weiß, wovon er spricht: Er betreute den späteren Weltmeister Kroos als Junioren-Nationalcoach. Und so ist es kein Wunder, dass Joachim Löw beim Neubeginn mit der DFB-Auswahl neben Thilo Kehrer (21) und Nico Schulz (25) auf Havertz als einen von drei Neulingen setzt. Gegen Peru, das deutete Löw bereits an, werde Havertz debütieren.

Löw schwärmt von Havertz

Der mit Abstand Jüngste in seinem Kader habe seit dem Treffen am Montag absolut überzeugt, berichtete Löw. "Kai hat eine unglaubliche Spielintelligenz, eine unglaubliche Technik und die Ruhe am Ball" , lobte der Bundestrainer. Havertz spiele auf engstem Raum saubere Pässe und habe eine enorme Präsenz auf dem Platz. Löws Fazit: "Kai ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben." Und einer, der auf Sicht eine Lücke füllen könnte. Seit dem Abschied von Mesut Özil fehlt Löw ein klassischer "Zehner". Der Weltmeister von 2014 sei zwar nicht direkt sein fußballerisches Vorbild, sagte Havertz einmal, "aber ich orientiere mich schon an Mesut Özil. Er spielt Fußball, wie ich ihn mag, strahlt Ruhe am Ball aus und wirkt nie gestresst."

EM 2020 als Ziel

Als Spielertyp ähnele Havertz Özil sehr, meinte Leverkusens Sportchef Rudi Völler: "Er hat dieses Selbstverständliche, den Ball zu streicheln, einfache Dinge in voller Gelassenheit vorzubereiten." Wenn Havertz "im Kopf sauber bleibt ", sagte dessen früherer Klubkollege Bernd Leno, "kann er ein ganz Großer werden." An Selbstbewusstsein mangelt es Havertz nicht. "Ich möchte in zwei Jahren bei der EM dabei sein, da bin ich 21 und in einem guten Alter" , sagte er dem Magazin 11Freunde: "Ich muss noch viel dafür arbeiten, aber es ist nicht unmöglich."

sid | Stand: 08.09.2018, 11:44