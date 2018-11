Man müsse einen Abstieg dann "einfach so hinnehmen" , so Löw. Sollte am Freitag (16.11.2018) nämlich die Niederlande gegen Frankreich gewinnen, könnte die DFB-Elf am Montag auch bei einem eigenen Sieg den Klassenerhalt in der A-Gruppe nicht mehr schaffen. Im Hinblick auf die großen Turniere sei ein Jahr in einer unteren Gruppe "nicht entscheidend ", meinte der Bundestrainer weiter.

Überhaupt war Löw bemüht, keinen allzu großen Druck aufkommen und sich diesen auch nicht anmerken zu lassen, schließlich hatte sich die Lage für ihn und seine Mannschaft nach dem durchaus positiven Auftritt gegen Frankreich zuletzt erstmals seit der verpatzten Weltmeisterschaft im Sommer etwas entspannt.

Kein "Abstiegsgespenst"

Dennoch schwebten das Spiel gegen die Niederlande und die Nations League bei der Pressekonferenz zu Beginn ein bisschen über allem, die Partie gegen die arg verletzungsgeplagten Russen wurde da beinahe zur Nebensache. Löw umschiffte durch seine Unaufgeregtheit und Offenheit aber das etwas künstlich heraufbeschworene Abstiegsgespenst, das sich somit auch schnell wieder aus den Räumlichkeiten und den Fragen verzog.

Nächste Chance für "Tempo-Sturm"?

Personell gebe es eine Tendenz, dass Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané wieder in vorderster Front beginnen werden, wenn auch Julian Brandt durchaus eine Option sei - das erstgenannte Trio hatte gegen die Franzosen mit viel Tempo und Spielwitz überzeugt, Eigenschaften, die längere Zeit vermisst worden waren. Marco Reus wird wegen einer Fußprellung aus dem Spiel seines BVB gegen Bayern München zumindest gegen die Russen noch fehlen, ein Einsatz am Montag ist noch offen.

Mannschaft muss sich einspielen

Das "große Ganze" - wenn es auch nicht in diesen Worten angesprochen wurde, steht bei Löw im Vordergrund, das ließ er durchblicken. Die Mannschaft müsse sich einspielen, deswegen seien diesmal trotz des laufenden Umbruchs keine Neulinge nominiert worden. Ein Abstieg, den man gegebenenfalls ja auch nicht verhindern kann, soll da nicht die gerade zart aufkeimende positive Stimmung, die auch Gnabry nachher mehrmals ausdrücklich ansprach, wieder zerstören. Die langfristige Entwicklung und eben die Europameisterschaft 2020 sind das Ziel, die Spiele gegen Russland und auch die Niederlande "nur" Etappen - bekam man das Gefühl.

Löw strahlte demonstrative Ruhe aus - auch als die Fragen etwas kritischer wurden. Der Bundestrainer zeigte Verständnis für die Zuschauersituation für das Spiel in Leipzig, wo möglicherweise etwa 10.000 Plätze unbesetzt bleiben werden: Man habe sich das durch die eigene Spielweise zuletzt eben auch selbst zuzuschreiben, man müsse und wolle "hart arbeiten", um die Stadien wieder füllen zu können.

Kein klassischer Mittelstürmer auf Topniveau

In ungewohnter Klarheit erklärte der 58-Jährige auch, dass man aktuell keinen "klassischen Mittelstürmer" auf allerhöchstem Niveau zur Verfügung habe - obwohl man diesen durchaus gebrauchen könnte. Als Ausrede oder völlig neue Entwicklung wollte er das aber nicht gelten lassen, schließlich habe man sich auch in der (jüngeren) Vergangenheit die meisten Tore über Kombinationsfußball herausgespielt und das habe ja schließlich auch immer gut funktioniert.

Stand: 14.11.2018, 17:59