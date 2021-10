Das in Stuttgart mit englischen Wurzeln geborene Riesentalent ist schon seit längerer Zeit in der Bundesliga angekommen - genau genommen seit Anfang Juli 2020, als er in den Profikader der Münchner aufgenommen wurde. Auch beim Rekordmeister stellte er sofort einen Rekord nach dem anderen auf. Er ist bereits jüngster Bundesliga-Debütant des FC Bayern, jüngster Bundesliga-Torschütze sowie jüngster Champions-League-Torschütze seines Klubs. Musiala dreht die Fußballwelt gerade auf den Kopf - scheint Rekorde zu sammeln wie andere Menschen Briefmarken.

Musiala soll in die Lücken stoßen

Wie reibungslos sich Musiala innerhalb kürzester Zeit in den Weltklasse-Kader des FCB eingefügt hat, zeugt von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Schnelligkeit, Dribbel- und Kombinationsstärke, Spielauffassung, Torabschluss - all diese Elemente sind in seinem Spiel wie selbstverständlich zu finden. Und noch steht Musiala am Anfang seiner Entwicklung. Körperlich wird er in den kommenden Jahren noch zulegen müssen. Nicht ohne Grund wird der schlacksige, fast schon magere Musiala von seinen Kollegen " Bambi " genannt.

Flick weiß um die künftige Bedeutung Musialas für die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Jahren. Der Bayern-Profi ist einer der Hoffnungsträger im DFB-Dress. Gerade in der Offensive, auf der Position des Mittelstürmers, mangelt es ja seit längerer Zeit an hochklassigen Spielern.

Umso wichtiger kann die Rolle Musialas werden, der mit seiner Dynamik und seiner Spielintelligenz immer wieder in die Lücken stoßen kann, die sich in den gegnerischen Abwehrreihen auftun. Gegen Nordmazedonien hat Musiala dies wieder einmal gezeigt. Darauf wird Flick auch in der Zukunft setzen.