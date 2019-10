Gündogan, Can und der DFB verstehen Aufregung um Likes nicht

In seinem Kerngeschäft als Fußballer machte Ilkay Gündogan am Sonntag (13.10.2019) in Tallinn eindeutig die bessere Figur. Teamkollege Emre Can misslang das mit seiner Roten Karte. Doch das sportliche Auftreten des Duos im deutschen Nationaltrikot beim 3:0 gegen Estland konnte nicht überdecken, dass die beiden türkischstämmigen Profis der Nationalmannschaft und dem Verband mit der später zurückgezogenen "Gefällt-mir"-Reaktion auf ein Bild salutierender türkischer Kicker eine neue Foto-Affäre aufgezwungen haben. Eine Reaktion ohne Lerneffekt aus den Erdogan-Fotos von Mesut Özil und Gündogan im WM -Sommer 2018.

Keiner spricht von einem Fehler