Die Entscheidung sei im vergangenen Mai außer aus sportlichen Gründen - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des neuen Kontraktes für Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff bis 2024 gefällt worden, erklärte Grindel im Gespräch mit dem Onlineportal Sport1 vor dem Nations-League-Duell der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag (06.09.2018) in München gegen Weltmeister Frankreich.

Diskussionen vermeiden