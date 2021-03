Nordmazedonien: "Goran der Große" und seine Gefolgsleute

Star des Teams: Goran Pandev

Goran Pandev (vorne) spielt den Ball vor Rumäniens Vlad Chiriches

Die Rede ist von Goran Pandev - so etwas wie dem Nationalheiligtum in Nordmazedonien. Der 37-Jährige ist Kapitän, Altstar und immer noch Dreh- und Angelpunkt. Zuletzt bewiesen hat er das am Sonntag bei seinen beiden Treffern gegen Liechtenstein. Pandev steht aktuell in Genua in der Serie A unter Vertrag. Mit Inter Mailand gewann er einst die Champions League gegen den FC Bayern.

"Das Nationaltrikot ist mir heilig" , sagt der Rekordnationalspieler sowie -torschütze. Die Zeitung "Sport" nennt ihn "unsere Ikone" . Sein Trainer huldigt ihn mit den Worten: "Man kann Alexander den Großen infrage stellen - aber nicht Goran den Großen" , so Igor Angelovski.

Auch der zweite und zukünftige Star des Teams spielt in Italien. Eljif Elmas ist mit 21 Jahren ein wahrer Jungspund im Vergleich zu Pandev. Der offensive Mittelfeldspieler vom SSC Neapel ist flexibel einsatzbar. Während er in Neapel zumeist von der Bank kommt, ist er unter Nationaltrainer Angelovski gesetzt.

Niederlage und Sieg in WM-Qualifikation

In der Gruppe J der WM-Qualifikation für Katar ist die Mannschaft ordentlich gestartet. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen Rumänien folgte ein überzeugender 5:0-Erfolg über Liechtenstein. Im Normalfall dürfte sich Nordmazedonien mit Rumänien, Island und Amenien um den zweiten Platz in der Quali-Gruppe streiten.

Erst die EM! Dann die WM?

Nordmazedoniens Trainer Igor Angelowski

Auch ohne große Namen ist die Mannschaft hungrig und will unbedingt die großen Fußballnationen ärgern: 2017 reichte es gegen Italien immerhin mal zu einem Remis. Der größte Erfolg der nordmazedonischen Fußballgeschichte ist aber zweifellos die Qualifikation zur Europameisterschaft im Sommer.

Als Sieger des schwächsten Nations-League-Pfades D nutzte man die Chance der neuen UEFA -Regularien. Ein 1:0-Erfolg in Georgien bescherte Nordmazedonien die erste Turnierteilnahme. Torschütze war natürlich : Goran Pandev, der anschließend zum Sportler des Jahres gewählt wurde. Bei der EURO warten in der Gruppe C die Niederlande, Österreich und die Ukraine.

Das reicht Trainer Angelovski aber noch längst nicht, der gar das geplant Karriereende seine Kapitäns Goran Pandev in Frage stellt: "Auch nach der EM gibt es für Goran keine Rente. Erst müssen wir noch zur WM 2022 nach Katar!"

Stand: 30.03.2021, 12:16