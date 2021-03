Younes kehrt nach langer Zeit zurück

Amin Younes von Eintracht Frankfurt steht nach seinem bislang letzten Einsatz im Oktober 2017 in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan erstmals wieder im Kader.

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und Kai Havertz (FC Chelsea) kehren ebenfalls zurück, sie hatten bei den Länderspielen im November gefehlt. "Die Anreise der Nationalspieler nach Düsseldorf ist am Montagmittag vorgesehen", teilte der DFB mit.

Drei Spiele in der WM-Quali stehen an

Für die deutsche Mannschaft stehen erneut drei Länderspiele an. In den Heimspielen gegen Island (25. März) und Nordmazedonien (31. März) in Duisburg sowie im Spiel in Bukarest gegen Rumänien (28. März) geht es um die ersten Punkte in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar.