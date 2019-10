1. Folge: Platz eins nur bei Patzer der Niederlande

Die direkte Qualifikation ist für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw weiterhin ohne Probleme zu erreichen, der zweite Platz reicht. Platz eins ist aber nur noch möglich, wenn die Niederlande in einem der beiden letzten Spiele patzen. Um auf Platz eins zu kommen, muss die deutsche Mannschaft die niederländische nach Punkten übertreffen. Einen anderen Weg an die Tabellenspitze gibt es nur in relativ abwegiger Theorie.

2. Folge: Platz zwei kann ein Nachteil in der Endrunde werden

Geht man davon aus, dass die Niederlande und Deutschland gleichermaßen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und die zwei verbleibenden Spiele jeweils gewinnen, wird Deutschland also Gruppenzweiter. Das kann ein Nachteil sein, denn die Setzliste und die vier Lostöpfe baut die UEFA erstmals nach dem sogenannten "Overall Ranking" der EM-Qualifikation zusammen. Alle qualifizierten Mannschaften werden dafür in eine Gesamttabelle zusammengeführt. Die ersten sechs Teams kommen in Lostopf 1, die zweiten sechs in Lostopf 2, die dritten sechs in Lostopf 3 und die beiden hintersten Mannschaften mit den vier Playoff-Siegern in Lostopf 4.

Bevor in dieser Gesamttabelle aber Punkte und Tore zählen, gilt der Tabellenrang in der Gruppe. Die ersten zehn Plätze der Rangliste belegen also die zehn Gruppensieger, auch wenn einige von ihnen weniger Punkte als manch Gruppenzweiter haben. Für Deutschland wäre im genannten Szenario daher als Gruppenzweiter maximal Platz elf und damit nur knapp Lostopf 2 drin. Ein Abrutschen in Lostopf 3 wäre dabei nicht mal unwahrscheinlich, möglicherweise schwierigere Gruppengegner in der Endrunde wären die Konsequenz. Aktuell belegt Deutschland Rang 12 und wäre demnach in Lostopf 2, allerdings ist der Spieltag noch unvollständig.