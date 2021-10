Großes Lob von Flick

Hatte Kehrer noch zu Saisonbeginn zumindest in der französischen Ligue 1 in den ersten sechs Partien in der Startelf gestanden, ist er mittlerweile nur noch Reservist oder steht erst gar nicht mehr im Kader seines Teams. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen. Zumal der junge Defensivspezialist auch noch bei keinem großen Länder-Turnier mit der Nationalmannschaft dabei war.

Bundestrainer Hansi Flick hat Kehrer dennoch für die Länderspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien eingeladen. Auch, weil Kehrer bei den jüngsten Länderspielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island auf unterschiedlichen Verteidigerpositionen mit seiner robusten und kompromisslosen Spielweise überzeugte. Seine Lieblingsposition liegt in der Innenverteidigung. Der Coach fand indes sogar besondere Erwähnung für Kehrer.

"Thilo Kehrer möchte ich mal hervorheben, er hat alle Spiele gespielt, auf drei verschiedenen Positionen. Der Junge ist topfit, hat das super gemacht" , sagte Flick. "Ich fühle mich topfit, freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und mein Ziel ist es natürlich auch dabei zu bleiben" , sagte Kehrer, der am Montagabend (04.10.2021) als erster Spieler für die anstehende Länderspielperiode im Hamburger Teamhotel eincheckte.

Duo Süle/Rüdiger ist im Vorteil

Der Konkurrenzkampf in der deutschen Defensivkette ist groß - und Kehrer kämpft gegen das DFB -Establishment. Mit Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern), Matthias Ginter (Mönchengladbach) und dem derzeit noch gesundheitlich angeschlagenen Mats Hummels (Dortmund) gibt es hochkarätige Kontrahenten, die in ihren Vereinen als Stammspieler gesetzt sind.