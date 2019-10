Vor dem Abflug nach Tallinn gab es für Joachim Löw endlich einmal gute Nachrichten. Toni Kroos, Leon Goretzka und Julian Draxler haben bei ihren Klubs wieder Laufeinheiten bestritten, Nico Schulz ist sogar ins Teamtraining zurückgekehrt, und Matthias Ginter bleibt eine OP an seiner lädierten Schulter erspart. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Sonntag (13.10.2019/20.45 Uhr) kann aber keiner aus diesem für die EURO 2020 fest eingeplanten Quintett mitwirken. Und das ist für den Bundestrainer ein großes Problem.

"Wir müssen uns einspielen!" Aber wann?

Einen Sieg in Estland hat Löw zwar "fest eingeplant". Auch ohne die fünf Genannten und weitere sieben fehlende Nationalspieler um den Langzeitverletzten Leroy Sané kann er eine Elf aufbieten, die für den 102. der Weltrangliste zu stark ist.

Mit Blick auf sein mittelfristiges Ziel, den Umbruch im DFB-Team bis zur EM 2020 abgeschlossen und seine neue Nationalmannschaft eingespielt zu haben, ist der Oktober-Lehrgang jedoch eine Enttäuschung für ihn. Löw läuft die Zeit davon. "Wir müssen uns einspielen. Einspielen. Einspielen!" , sagte Löw über sein dringendstes Vorhaben. Aber wann?

Noch sechs Spiele bis zur EM

In acht Monaten beginnt die EURO 2020, bis dahin stehen nur noch sechs Länderspiele auf dem Programm. Und schon jetzt ist klar, dass Löw in den letzten Spielen der Qualifikation gegen Weißrussland am 16. November in Mönchengladbach und gegen Nordirland am 19. November Frankfurt am Main erneut nicht seine vermeintlich beste Elf bringen kann. Sané wird frühestens im Januar zurückerwartet, bei Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer ist der Zeitpunkt offen.