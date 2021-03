WM 2022 in Katar: Amnesty International fordert mehr Taten von der FIFA

Video: Ausbeutung vor der WM 2022 - Gefangen in Katar

sport inside. . 16:31 Min. . WDR. Von Benjamin Best.

Wie nepalesische Gastarbeiter beim Bau der Stadien und der Infrastruktur für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgebeutet werden. Eine Reportage aus Katar, dem reichsten Land der Erde, und aus Nepal - einem der ärmsten Länder der Welt. On request, we offer an English translation of the transcript of full video. Please contact markus.schmidt@wdr.de | video | wdr