Nations League Füllkrug abgereist - Nagelsmann will gegen Niederlande "wenig ändern"

Ein Einsatz von Niclas Füllkrug im Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande ist vom Tisch - der Angreifer ist am Dienstagvormittg abgereist. Kai Havertz könnte ihn ersetzen - ansonsten will Bundestrainer Julian Nagelsmann nur "wenig ändern" .

Füllkrug war bereits nach dem Ungarn-Spiel angeschlagen. Bundestrainer Nagelsmann berichtete bereits vor dem Abschlusstraining am Montagabend (09.09.2024) in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam von Problemen an der Achillessehne beim Übergang zur Wade. "Es steht noch nicht fest, ob er spielen kann" , sagte Nagelsmann da noch über Füllkrug.

Füllkrug war im Anschluss an die Pressekonferenz beim Abschlusstraining nur anfangs dabei und brach die Einheit ab. Mit einem blauen Tape am linken Unterschenkel machte er nur die Aufwärmübungen mit.

Nach Füllkrugs Ausfall könnte Kai Havertz wieder nach ganz vorne rücken, Maximilian Beier dafür in der Startelf stehen.

Nagelsmann erwägt weitere Änderungen

Unabhängig von dieser Personalie könnte Nagelsmann noch weitere Anpassungen für die Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam vornehmen. "Das ist noch nicht ganz entschieden. Es kann sein, dass wir ein bisschen was verändern. Es kann sein, dass wir ein bisschen etwas machen" , sagte Nagelsmann. So könnte der Münchner Aleksandar Pavlovic in die Startformation rücken.

Grundsätzlich habe er aber nicht vor, taktisch und personell viel zu verändern, sagte Nagelsmann mit Blick auf die Partie. "Es hat gut funktioniert gegen Ungarn" , sagte der 37-Jährige.

Sieg gegen Niederlande wäre ein Schritt Richtung Viertelfinale

Ein Sieg gegen die Niederlande könnte einen großen Schritt Richtung Viertelfinale der Nations League bedeuten. Die beiden besten Teams der Gruppe, in der auch noch Ungarn und Bosnien-Herzegowina spielen, qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Das hätte einen sportlichen Wert mit Blick auf die WM 2026. Wer ins Viertelfinale kommt, steht automatisch in Lostopf 1 für die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen und vermeidet dort die stärksten Gegner.

Auch die Holländer sind beim 5:2 mit einem hohen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina in die Gruppe 3 der A-Liga gestartet. Leverkusens Robert Andrich sieht darum einen Schlüssel zum angestrebten zweiten Sieg, "dass wir es defensiv besser machen als die Bosnier" .