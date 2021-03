Als die Bundesliga im vergangenen Jahr aus der Coronapause zurückkehrte, standen viele Dinge abseits des grünen Rasens im Fokus. Und doch dürfte sich vor dem Montagspiel des 26. Spieltags so manch einer verwundert die Augen gerieben haben. Ein gewisser Florian Wirtz stand in der Leverkusener Startelf. Auf der Bank nahmen stattdessen Profis wie Leon Bailey oder Karim Bellarabi Platz.

Florian Wirtz

Das ist nicht einmal ein Jahr her. Doch besser als Florian Richard Wirtz, wie er mit vollem Namen heißt, hätte man die Zeit nicht nutzen können. Er ist richtig durchgestartet. Unangefochtener Stammspieler in Leverkusen, (noch) jüngster U21-Nationalspieler und jetzt kurz vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft - alles noch vor seinem 18. Geburtstag im Mai.

Wechsel mit Nebengeräuschen

Der Beginn seiner Profilaufbahn hätte dabei kaum turbulenter sein können. Als damals noch 16-Jähriger entschied sich Wirtz im Januar 2020, vom 1. FC Köln die Rheinseite und zu Bayer 04 zu wechseln. Wegen eines Agreements der rheinischen Rivalen Köln, Gladbach und Leverkusen, sich nicht gegenseitig die Talente abzuluchsen, sorgte der Transfer für etliche Verstimmungen. FC-Sport-Geschäftsführer Horst Heldt war erzürnt - spätestens jetzt ist klar, warum.

Wirtz ließ sich davon nicht ablenken. Nach seinem soliden Bundesligadebüt in Bremen folgten weitere Einsätze im Schatten von Kai Havertz. Während die Medien noch über einen Havertz-Wechsel spekulierten, planten sie in Leverkusen schon für die Zeit nach Havertz. Und sie planten vor allem mit Wirtz.

Unverzichtbar geworden

Leverkusens Florian Wirtz jubelt über ein Tor.

In der laufenden Saison hat sich Wirtz zum absoluten Stamm- und sogar Führungsspieler entwickelt. Wirtz spielt nahezu immer (31 Pflichtspiele), ist an vielen Toren beteiligt (7 Tore, 7 Assists) und unermüdlicher Antreiber im offensiven Mittelfeld. Er kann zentral hinter den Spitzen, außen, oder als Achter spielen - am wohlsten fühlt er sich auf den Halbpositionen.

Vergleiche mit Havertz drängen sich angesichts dieser Zahlen und Entwicklung auf. Doch Wirtz ist in noch jüngeren Jahren weiter und vor allem besser. Während der eher schlaksige Havertz sich nach und nach an die Bundesliga gewöhnen musste, sind Anlaufschwierigkeiten für Wirtz ein Fremdwort.

Wie kometenhaft Wirtz' Aufstieg war, zeigt auch, dass er noch kein einziges "normales" Bundesligaspiel mit vollen Zuschauerrängen erlebt hat.

Feine Technik und Mentalität

Das wird auch im Umgang mit Gegner, Mitspielern und Schiedsrichtern auf dem Platz offensichtlich. Wie ein alter Hase beschwert sich Wirtz beim Unparteiischen, brüllt seine Mitspieler an und geht ohne Respekt in Zweikämpfe. Wirtz spielt aggressiver und auch defensiv mehr mit als Havertz. Wirtz gilt als der wertvollste Spieler seines Jahrgangs 2003 - weltweit.

Er besticht auf dem Platz durch eine extrem gute Technik, die Ballbehandlung mit seinem stärkeren rechten Fuß ist eine Augenweide. Wirtz ist eiskalt vor dem Tor und spielt einen guten letzten Pass. Oder wie Oliver Bierhoff sagt: Wirtz sei "sehr reif für sein Alter" .

Eigener Lehrer beim DFB

Leverkusens Youngster Florian Wirtz am Ball

Kein Wunder also, dass Florian Wirtz auch für die deutschen Auswahlmannschaften mehr als nur interessant ist. Nach seinem Debüt bei der deutschen U21-Nationalmannschaft im Oktober und zwei weiteren Spielen unter Stefan Kuntz scheint er dieser Aufgabe bereits entwachsen zu sein.

Nun also die A-Nationalmannschaft: Sollte Wirtz in einem der drei Länderspiele gegen Island, Rumänien oder Nordmazedonien eingesetzt werden, würde er zum drittjüngsten Nationalspieler aller Zeiten. Er wäre noch jünger als einst Uwe Seeler. Um das möglich zu machen, hat der DFB sogar erstmals einen Lehrer mit an Bord. Wirtz macht nämlich gerade sein Abitur.

Wirtz bei der EM dabei?

Es sind die letzten drei Testspiele, bevor Joachim Löw seinen Kader für die Europameisterschaft bekannt geben muss. Und Florian Wirtz hat wie schon bei seinem Bundesliga-Debüt den Vorzug vor namhaften und gestandenen Nationalspielern erhalten. Für ihn (und Bayerns Jamal Musiala) mussten Spieler wie Julian Brandt und Julian Draxler zu Hause bleiben.

Florian Wirtz kommt vor dem Hotel an.

Die Vorzeichen für eine Wirtz-Nomminierung waren angesichts der Krise in Leverkusen und seiner gerade erst auskurierten Corona-Infektion nicht gerade eindeutig. Und trotzdem hat sich Löw für Wirtz entschieden. "Es ist gut, wenn ich sie sehe, das ist ein Fingerzeig Richtung Turnier" , sagt Löw sogar selbst. Warum also sollte Löw nicht auch bei der Europameisterschaft auf Wirtz setzen? Nach Gründen muss man da wirklich lange suchen.

Stand: 24.03.2021, 10:00