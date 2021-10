Würde ein Bundestrainer an Präsenztagen im Stadion bemessen, hätte Hansi Flick in den vergangenen Tagen im Vergleich zu seinem Vorgänger neue Maßstäbe gesetzt.

Wurde Joachim Löw häufiger vorgeworfen, allzu häufig nur den vertrauten Weg in die gerade tränenreich verabschiedete Heimstätte des SC Freiburg zu nehmen, glänzt sein Nachfolger als Groundhopper. Acht Spiele in sechs verschiedenen Stadien hat sich der Heidelberger zuletzt in rascher Abfolge angesehen.

Mats Hummels außen vor

Die Vorort-Eindrücke sind in den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien in Hamburg (8. Oktober) und drei später in Skopje gegen Nordmazedonien eingeflossen: Wie sich angedeutet hatte, verzichtet der Bundestrainer erneut auf Mats Hummels (Borussia Dortmund), der gerade erst seine Patellasehnenprobleme überwunden hat.

Der 32 Jahre alte Abwehrspieler soll im Oktober in Ruhe an seiner Fitness arbeiten, um nach seinen Knieproblemen in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn topfit zu werden. Diese Vereinbarung traf Flick im Gespräch mit Hummels. "Wir alle wissen, was für eine Qualität Mats hat, wenn er bei 100 Prozent und topfit ist. Er legt jetzt den Fokus auf sich und nutzt die Zeit, um zu trainieren" , sagte Flick.

Hinter der Personalie steckt jedoch auch die Botschaft an einen Weltmeister, uneingeschränkt das Leistungsprinzip anzuwenden: Der nach dem Langzeitausfall von Robin Gosens (Atalanta Bergamo) auch als Linksverteidiger einsetzbare Thilo Kehrer (Paris St. Germain) und Niklas Süle (FC Bayern) hatten Flick vorbehaltlos in seinen ersten Länderspielen überzeugt.

Matthias Ginter wieder dabei

Und der vor Selbstbewusstsein strotzende Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger (FC Chelsea) ist in der Innenverteidigung ohnehin gesetzt. überdies kehrt auch Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) ins Aufgebot zurück.

Erneut dabei ist der gebürtige Münchner Karim Ademyi, der als 19-jähriger Überlieger an den ersten beiden Champions-League-Spieltagen für den FC Red Bull Salzburg für Furore sorgte, was auch mit seinem Premierentor beim DFB-Debüt zu tun haben könnte.

Kevin Trapp fehlt

Einen Fingerzeig gab es auch bei den Torhütern: Weil der genesene Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) wieder zurückkehrt, Kevin Trapp (eintracht Frankfurt) fehlt dafür. Ansonsten vertraut der Bundestrainer in weiten Teilen demselben Aufgebot wie bei seinem makellosen Einstand, als gegen Liechtenstein, Armenien und Island die makellose Bilanz von neun Punkten und 12:0 Toren herauskam

sid/dpa/red | Stand: 01.10.2021, 08:41