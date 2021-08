Am Freitag (27.08.2021) gibt der Nachfolger von Joachim Löw den Kader für die anstehenden drei Partien in der WM -Qualifikation bekannt. Gespielt wird gegen Liechtenstein in St. Gallen am 2. September, drei Tage später in Stuttgart gegen Armenien sowie am 8. September gegen Island in Reykjavik. Deutschland ist in der Gruppe J nur Dritter.

"Spieler haben es in der Hand"

Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Denn die Tür zur Nationalmannschaft, so hat es Flick immer betont, steht weit offen. Die Spieler hätten es "im Grunde selbst in der Hand" , sagte der 56-Jährige im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung": "Ich will keine besonders junge oder besonders erfahrene Nationalmannschaft, ich will einfach die beste" , sagte Flick zu seinem Auswahlverfahren.

Besonders spannend ist eine Frage. Beruft Flick einen Debütanten? Und wenn ja, wer könnte das sein? Gute Chancen hat offenbar Karim Adeyemi. Mit dessen Berufung könnte Flick sogar Geschichte schreiben. Er wäre der erste Spieler der Nachkriegszeit, dem aus der österreichischen Liga der Sprung ins deutsche Nationalteam gelingt.

Fulminanter Saisonstart in Salzburg

Der 19-jährige U21-Nationalspieler hat bei RB Salzburg einen fulminanten Saisonstart hingelegt. In den ersten fünf Bundesligaspielen gelangen ihm sechs Tore - eine Quote, die an den ehemaligen Salzburger und heutigen Dortmunder Stürmer Erling Haaland erinnert. Zudem könnte Salzburg zum dritten Mal in Serie in die Champions League einziehen. Im Playoff-Hinspiel gegen Bröndby Kopenhagen gewann Österreichs Serienmeister mit 2:1. Auch dabei erzielte Adeyemi einen Treffer.

Der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter passt in Flicks Anforderungsprofil. Mit einer Überfall-Taktik, mit der er auch schon beim FC Bayern riesigen Erfolg hatte, will Flick Deutschland zurück in die Weltspitze führen. Seine Lehre aus der Europameisterschaft, bei der für das DFB-Team bereits im Achtelfinale Schluss war: "Alle vier Halbfinalisten waren Mannschaften, die nach Ballgewinn keine Zeit verlieren, sondern sofort in den Gegenangriff übergehen" . Doch Toni Kroos und Co. hätten den "Moment des Umschaltens manchmal verpasst und lieber auf Ballhalten gesetzt. Das wird sicher ein Punkt sein, an dem wir arbeiten".

Mittelstürmer gesucht

Adeyemi könnte dabei die Rolle ganz vorne im Sturm einnehmen - als neuer Miroslav Klose sozusagen. Bei der EM hat sich gezeigt, dass genau ein solcher Spieler der deutschen Elf fehlt. Der gebürtige Münchner konnte sich als Jugendlicher beim FC Bayern nicht durchsetzen und kam über die Spielvereinigung Unterhaching nach Salzburg, wo er zunächst beim Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga spielte. Die Bayern sollen ihn längst schon wieder auf dem Schirm haben.

Auch Nmecha auf dem Sprung

Ein Kandidat für einen Platz im Sturm ist aber auch Luka Nmecha. Der Neu-Wolfsburger, der bei Manchester City ausgebildet wurde, führte zuletzt die deutsche U21 mir vier Treffern zum EM -Titel.

Als Mittelstürmer könnte Flick aber zunächst auch auf Kai Havertz vertrauen. "Das wäre eine Position, die mir gefallen würde" , sagte der 22-jährige Champions-League-Sieger vom FC Chelsea: "Ich mag die Position als Mittelstürmer in der Box, im Sechzehner: offensiv in die Spitze zu stoßen, Tore zu machen."

Egal für welche Position: Havertz wird sicher im Kader stehen. Auch auf die 2014er-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sowie auf Ilkay Gündogan will Flick bauen - sofern die Leistung stimmt: "Warum sollte ich bei irgendjemandem eine endgültige Entscheidung treffen und 'nein' sagen, wenn er uns helfen kann?"

Auch Wirtz und Baku dürfen hoffen

Und das gilt auch für Spieler wie Marco Reus, Julian Draxler oder Thilo Kehrer, die zuletzt nicht mehr dabei waren: "Die spielen bei Topvereinen in der Champions League, und wenn sie da zeigen, was uns wichtig ist, dann heißt es 'herzlich willkommen'" , so Flick.

Die Rückkehr des Dortmunder Kapitäns Reus gilt als sehr wahrscheinlich. Auf eine erneute Nominierung hoffen dürfen statt Draxler und Kehrer aber eher der Wolfsburger Rechtsverteidiger Ridle Baku (ein Länderspiel), der Leverkusener Mittelfeldmann Florian Wirtz (noch ohne Einsatz) und Bayern Münchens Offensivkraft Jamal Musiala.

vdv/sid/dpa | Stand: 24.08.2021, 14:24